Week van de vrouwengezondheid in UMCG

In het UMCG was deze week de week van de vrouwengezondheid. Tijdens deze week wordt er stil gestaan bij het belang van meer kennis over verschillen tussen mannen en vrouwen in de zorg.

Daarom stond van 15 tot en met 18 juni de Week van de Vrouwengezondheid op het programma. Met lezingen, workshops en bijeenkomsten heeft het UMCG laten zien hoe onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg samenkomen in één gezamenlijke ambitie: betere, meer passende zorg voor iedereen. Dus ook voor vrouwen.

Nynke Veenstra, organisator van de week, is tevreden over de belangstelling. Volgens haar hebben veel mensen deelgenomen aan de bijeenkomsten en workshops. Ze hoopt dat de week bijdraagt aan meer kennis over de verschillen tussen mannen en vrouwen in de zorg en dat hier in de toekomst meer aandacht voor komt.

Apotheker Eline Bosch doet onderzoeker naar antidepressiva en de manier waarop mannen en vrouwen hierop reageren. Volgens Eline gebeuren er vanaf het moment dat de medicijnen worden ingenomen tot aan de uitscheiding ervan verschillende processen in het lichaam van mannen en vrouwen. Toch krijgen beide geslachten vaak de zelfde behandeling. Met haar onderzoek hoopt zij eraan bij te dragen dat er in de toekomst meer rekening wordt gehouden met de verschillen tussen mannen en vrouwen bij het voorschrijven van medicijnen.