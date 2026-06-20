Waarom GHBS in Eelde hockeyt en niet in Haren: “Het was de dichtstbijzijnde, geschikte plek”

Foto Andor Heij: GHBS - Forescate

Dat hockeyvereniging GHBS tijdelijk deels uitwijkt naar Eelde en niet naar de velden in Haren komt omdat de locatie in Drenthe simpelweg de beste papieren had. Dat antwoordde wethouder Inge Jongman (Sport, ChristenUnie) na vragen van de VVD. Raadslid Cassandra Hensen snapt daar weinig van: “We hebben prachtige faciliteiten in onze eigen dorpen. Waarom huren we dan in Drenthe?”

Aanleiding voor de politieke discussie is de vervanging van een hockeyveld op sportpark Corpus den Hoorn. Omdat GHBS daardoor tijdelijk een veld tekortkomt, huurt de gemeente Groningen noodgedwongen extra capaciteit op de velden in Eelde.

Tot verbazing van de VVD. “In onze eigen gemeente, in Haren, hebben we ook een hockeyclub”, stelde Cassandra Hensen tijdens het debat. “Daar sporten met name kinderen. En u kunt zich voorstellen dat kinderen voor net iets minder baromzet zorgen dan de studenten van GHBS. Die club in Haren kan extra inkomsten uit veldhuur en de kantine dus juist heel goed gebruiken om vitaal te blijven. Waarom is er gekozen voor een locatie buiten de provinciegrens en op grotere fietsafstand?”

Zoeken naar ruimte

Wethouder Jongman legde uit dat er achter de schermen wel degelijk eerst lokaal is gezocht naar ruimte. “De vervanging van het veld was een grote wens van GHBS zelf. In die periode is er door de club, in overleg met Sport050, actief gezocht naar alternatieve speelmogelijkheden. Onze vaste werkwijze is dat we eerst kijken naar oplossingen zo dicht mogelijk bij de eigen locatie.”

Volgens Jongman is er destijds eerst aangeklopt bij de andere Groningse clubs. “We hebben gekeken naar Hockeyclub Groningen en naar de clubs op Zernike. Daar bleek echter onvoldoende capaciteit beschikbaar te zijn om de vraag van GHBS op te vangen. Omdat we willen dat mensen kunnen blijven sporten, zijn we verder gaan kijken. Groningen is mooi, maar Drenthe is ook mooi. Zo zijn we in Eelde uitgekomen.”

De wethouder benadrukte dat dit ook in de toekomst de lijn blijft. “Eerst kijken wat we binnen de eigen gemeentegrenzen op kunnen lossen. Als dat niet lukt, wijken we uit naar de buren. De uiteindelijke keuze wordt simpelweg bepaald door wat er op dat moment ook echt fysiek beschikbaar is.”

Club in Haren heeft hulp nodig

VVD-raadslid Hensen nam geen genoegen met het argument dat Haren niet beschikbaar zou zijn. “Ik heb gesproken met de voorzitter van de hockeyvereniging in Haren. Hij vertelde dat hij juist actief contact heeft gezocht met de gemeente omdat de club heel graag wil dat er extra teams komen trainen. Het verschil tussen de verenigingen is groot: bij Haren is er volgend seizoen mogelijk nog maar één seniorenteam bij de heren, terwijl GHBS er wel dertig heeft. De club in Haren heeft hulp nodig.”

Hensen deed dan ook een dringend appèl op de wethouder om bij een volgende mogelijkheid direct te opteren om uit te wijken naar de velden in Haren. “Ik begrijp dat de normale procedures zijn gevolgd, maar ik hoop dat er in de toekomst direct contact wordt opgenomen met deze club. Het zou prachtig zijn als we dit soort capaciteitsproblemen voortaan binnen onze eigen gemeentegrenzen kunnen oplossen.”

Wethouder Jongman sloot af door alle partijen op te roepen om de lijn met de gemeente kort te houden. “Er zijn altijd mensen bij Sport050 beschikbaar om vragen te beantwoorden, dus het is goed als die contactlijn wordt benut. Tegelijkertijd gaat het hier om een uitzonderlijke situatie; een veld vervangen we gelukkig niet elk jaar.”