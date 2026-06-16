VVD wil Groningse hockeyclubs op Groningse velden: ‘Waarom huurt gemeente wel velden in Eelde, maar niet in Haren?’

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De raadsfractie van de VVD vindt het vreemd dat hockeyclub GHBS tijdelijk moet uitwijken naar hockeyvelden in Eelde. Volgens de fractie hadden de spelers prima naar Haren gekund, waar Hockeyclub Groningen plek vrij heeft en de extra inkomsten juist goed kan gebruiken.

De gemeente huurde de velden in Eelde, omdat GHBS tijdelijk minder eigen velden kon gebruiken. In Haren speelt volgens de VVD vooral jeugd op zaterdag hockey, terwijl bij GHBS meer senioren op zondag spelen. De velden in Haren zijn daardoor prima uit te ruilen met GHBS en ook de horeca bij de Harense club heeft wel baat bij extra inkomsten, stelt VVD-raadslid Cassandra Hensen.

De VVD vindt het daarom opvallend dat de gemeente kiest om velden te huren in Eelde, helemaal omdat in de dorpen binnen de gemeente het voorzieningenniveau en de vitaliteit van verenigingen onder druk kunnen staan.

Daarom wil de VVD komende woensdagmiddag van het college weten of er in de toekomst eerst binnen de gemeente wordt gezocht naar oplossingen. Bijvoorbeeld tijdens de winterperiode, wanneer er blaashallen worden ingezet op sommige hockeyvelden.