VVD wil betere bewegwijzering bij uitrit Sontplein: ‘Automobilisten raken in verwarring’

Foto: VVD Groningen

De raadsfractie van de VVD wil dat de gemeente kijkt naar de bewegwijzering bij de uitrit van het Sontplein. Volgens de partij raken automobilisten die terug naar de ringweg willen daar regelmatig in verwarring.

Bestuurders slaan bij het verlaten van het winkelgebied vaak linksaf richting de Europaweg, in de verwachting de ring op te kunnen. Op het kruispunt blijkt dat echter niet mogelijk. Verkeer kan daar alleen rechtdoor of rechtsaf. Wie naar de ring wil, moet juist rechtsaf en een omweg maken.

Volgens de VVD is de bewegwijzering onvoldoende duidelijk, aldus raadslid Fokke Veenstra: “Het blauwe verwijsbord richting de ring is erg klein en de wegbelettering op het asfalt is volledig vervaagd. Dit leidt dagelijks tot irritatie, onveilige lastminutemanouvres en onnodig omrijden.”

Veenstra en zijn fractie stellen woensdag vragen aan het gemeentebestuur over de situatie. De VVD vraagt dan of de wegmarkering kan worden vernieuwd en de verwijzing naar de ring duidelijker kan worden gemaakt.