VVD vreest koers door coalitieakkoord: ‘Geen verlichting, maar extra druk op portemonnee

Rik Heiner - Foto via VVD Groningen

Hoewel de VVD-fractie in de Groningse gemeenteraad niet alleen maar negativiteit leest in het vrijdag gepresenteerde coalitieakkoord, heeft de partij wel ‘grote zorgen over de koers die hiermee wordt ingezet’. In een eerste reactie stelt de VVD dat het akkoord voor veel Groningers extra druk legt op de portemonnee.

De VVD wijst met name naar de stijgende ozb, stijgende parkeerkosten, de blijvende reclamebelasting en de reële kans dat de belastingen verder stijgen als geplande bezuinigingen tegenvallen. “Die bezuinigingen zijn namelijk nog nauwelijks concreet uitgewerkt, waardoor de financiële onzekerheid groot is”, stelt de VVD in een reactie op Instagram:

“Ook voor ondernemers biedt dit akkoord weinig perspectief. Het college kiest nadrukkelijk voor een economie zonder groei. Nieuwe bedrijven worden vooral beoordeeld op maatschappelijke doelstellingen, in plaats van hun economische bijdrage. Dit zorgt voor onzekerheid en remt investeringen. Ondernemers die het al moeilijk hebben, krijgen te maken met hogere lasten in plaats van de ruimte om te ondernemen en te groeien.”

Maar in tegenstelling tot partijen als de PVV is de VVD niet alleen maar in mineur over het coalitieakkoord, aldus de fractie: “De aanpak van zorgfraude is noodzakelijk en wordt terecht opgepakt. Afvalbrengstations blijven op zaterdag langer open, wat inwoners meer gemak biedt. Het besluit om bakkers eerder open te laten op zondag is een stap vooruit, al vindt de VVD dat die vrijheid voor alle ondernemers moet gelden. Verder is het goed dat er wordt gekeken naar een kleinere en efficiëntere ambtelijke organisatie, iets waar wij al jaren voor pleiten. Ook de aandacht voor doorstroming op de woningmarkt en lokale binding sluit aan bij eerdere VVD-voorstellen.”