VVD hekelt ‘vinkjesboete’ voor ondernemers: ‘Ontzorg ondernemers en zadel ze hier niet mee op’

Foto: Joris van Tweel

De VVD-fractie in de gemeenteraad wil dat het Stadhuis het digitale parkeersysteem voor ondernemers aanpast. Volgens de partij is het systeem in de praktijk te onhandig en krijgen ondernemers daardoor soms onnodig parkeerboetes.

Ondernemers met een bedrijfsvergunning kunnen maximaal vijf kentekens koppelen aan hun parkeeraccount. Daarvoor moeten ze in de app wel steeds handmatig aangeven welk voertuig op dat moment actief is op hun vergunning. Volgens de VVD kost dat meerdere minuten per keer en ondernemers die vaak wisselen van voertuig moeten dit soms meerdere keren per dag doen. Als iemand vergeet het juiste kenteken actief te zetten, kan een scanauto automatisch een naheffing van 82 euro opleggen. De partij noemt dit een ‘vinkjesboete’.

De partij noemt het vergeten van de activatie in de app een administratieve fout. Volgens de VVD hebben ondernemers al betaald voor hun parkeerrecht. De fractie schriftelijk van het college weten hoeveel van deze naheffingen het afgelopen jaar zijn uitgedeeld aan ondernemers met een geldige bedrijfsvergunning waarbij het verkeerde kenteken actief stond.

De VVD wil daarnaast een coulanceregeling of waarschuwingssysteem, waarbij de misslag niet direct leidt tot een boete. Deze zou automatisch geseponeerd moeten worden. Ook vraagt de partij zich af hoe het systeem makkelijker kan, bijvoorbeeld door scanauto’s te laten herkennen of een kenteken hoort bij een betaald bedrijfsaccount.