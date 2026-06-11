Vrouwenrijschool Geertje Grabijn, rijden voor meiden

Rijschool Geertje Grabijn, Only4girls, is een rijschool gespecialiseerd voor vrouwen die hun rijbewijs willen halen. De rijschool bestaat sinds 2012 en zoekt voor volgend jaar een opvolger, omdat oprichter Geertje Grabijn met pensioen gaat.

De rijschool is onder meer opgericht voor vrouwen die in het verleden vervelende situaties hebben meegemaakt met mannen of met eerdere rijinstructeurs. Geertje vertelt: “Vrouwen kunnen in één keer dichtklappen wanneer ze les van een man krijgen, ook al heeft hij geen verkeerde intenties”. Geertje zegt een andere aanpak te hebben en een maatpakket voor elke student te maken, want vrouwen leren anders dan mannen.

OOG volgde een rijles bij Geertje.