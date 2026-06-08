Vrouwenelftal FC Groningen versterkt selectie voor komend seizoen met zes speelsters

Foto Andor Heij. Vrouwen FC Groningen vieren een doelpunt.

Het vrouwenelftal van FC Groningen heeft drie nieuwe speelsters aangetrokken. Ook gaan drie meiden van het onder 17 elftal naar de eerste selectie.

River Waterham komt over van de beloften van Heerenveen. De 18-jarige Waterham kan zowel als links of rechtsback ingezet worden.

Ook Hanna Stallmann maakt de overstap van de beloften van Heerenveen. De 19-jarige Stallmann is aanvallende middenvelder. Stallmann speelde ook bij PEC Zwolle, waar ze haar debuut maakte in de eredivisie.

Lisanne Dik is de derde aanwinst. De 25-jarige aanvallende middenvelder was afgelopen seizoen aanvoerder van ACV uit Assen. Dik speelde daarvoor bij Heerenveen.

FC Groningen maakte eerder bekend dat Nonna de Vries, Izaline Tahapary en Alyssia Hoefnagel de overstap van het O-17 team naar het eerste elftal gaan maken.

De selectie van hoofdtrainer Atty Eelkema start komend seizoen net als vorig jaar in de tweede divisie. FC Groningen promoveerde in de najaarscompetitie naar de eerste divisie, maar vloog er in de voorjaarscompetitie weer uit.