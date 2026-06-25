Foto: Erick Bakker

Vrijdag belooft niet alleen de heetste dag van deze maand te worden, maar mogelijk ook één van de warmste dagen ooit gemeten in de provincie. Ook in het weekend blijven de dagen warm, met zwoele nachten en later mogelijk onweer als afkoeling.



Door: Johan Kamphuis

Vrijdag wordt een uitzonderlijk en waarschijnlijk record hete dag met een maximumtemperatuur rond 35 graden. Lokaal een graad warmer. Het is drukkend en de zuidenwind is zwak, hooguit matig, windkracht 2 tot 3. Om 20.00 uur is het nog altijd 33 of 34 graden. Er volgt een tropennacht bij 20 tot 22 graden. In de stad komt het kwik nauwelijks onder de 25 graden.

Gaat het hitte all-time record uit 2019, toen het op 24 juli op Vliegbasis Eelde 36.9 graden werd, uit de boeken? De kans is klein maar mogelijk komen we wel in de buurt. Het juni-record zal waarschijnlijk wél sneuvelen. Dat staat op naam van de 28e 1947 toen het 33.8 graden werd. Het wordt wellicht een memorabel dagje in Groningen. Landelijk gaan we richting de 40 graden. De warmste dag ooit gemeten is 25 juli 2019 toen het in Gilze-Rijen 40.7 graden werd. Ook in dat opzicht wordt het een uitzonderlijke dag.

Zaterdag is het opnieuw tropisch al is het met 31 tot 33 graden iets minder heet. Er staat weinig wind uit veranderlijke richtingen, windkracht 2. In de nacht een kleine kans op een onweersbui en minima rond 20 graden.

Zondag gaan de maximumtemperaturen weer iets onderuit en wordt het 28 graden. Het is broeierig en de kans op een felle en verfrissende regen- of onweersbui neemt toe.

Maandag is het met 25 graden als middagtemperatuur allemaal een stuk dragelijker geworden. Er is flink wat zon en een kleine kans op een bui. In de nacht 15 graden. Dinsdag en woensdag wordt het 22 tot 24 graden en de hitte keert voorlopig niet terug.