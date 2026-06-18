Vrijdag tropisch warm met kans op onweer, hagel en windstoten

Foto: Joris van Tweel

Na een zomerse dag op donderdag loopt vrijdag de temperatuur nog verder op. In de loop van de dag is er kans op felle onweersbuien. In het weekend is het een paar graden minder warm, maar blijft het zomers.

Door: Johan Kamphuis

Vrijdag is het tropisch warm met een maximumtemperatuur die oploopt naar 31 tot 32 graden. Er zijn flinke zonnige perioden en in de loop van de dag ontstaan een paar stapelwolken die lokaal kunnen uitgroeien tot een onweersbui, met daarbij kans op hagel en windstoten. Er waait een zwakke zuidenwind, windkracht 2 tot 3. Om 20.00 uur is het nog altijd 30 graden. In de nacht zakt het kwik tegen zonsopkomst tot rond of iets onder de 20 graden: een tropennacht.

Tijdens het weekend wordt het iets minder warm. Zaterdag wordt het met een matige wind uit het westen tot noordwesten, windkracht 3 tot 4, 26 tot 28 graden met de hoogste waarden in het zuidoosten van de provincie. Er is veel zon en het blijft droog. In de nacht wordt het 17 graden.

Zondag wordt het rond de 25 graden. Er is flink wat zon maar later op de dag ontstaan wolken en heel lokaal valt een bui. In het Waddengebied is de kans daarop het grootst. De noordoostenwind is matig, windkracht 3 tot 4.

Voor de lange termijn: kijk op de weerpagina of luister naar het weerpraatje om 8.50 uur tijdens de OOG/Ochtendshow.