Vrijdag ook ‘code oranje’ in Groningen vanwege extreme hitte

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Ook in Groningen geldt komende vrijdag de weerswaarschuwing ‘code oranje’ vanwege de extreme hitte. Volgens het KNMI wordt het in de provincie dan 34 tot 38 graden. Door de combinatie van hoge temperaturen en een hoge luchtvochtigheid kan de hitte gevaarlijk zijn voor de gezondheid.

Het KNMI heeft de weersverwachting voor Noord-Nederland woensdagmiddag bijgesteld. Het meteorologisch instituut hield eerder slechts ‘code geel’ aan voor Groningen. Nu geldt ‘code oranje’ vrijdag voor heel Nederland, behalve de Waddeneilanden.

In het noorden wordt het donderdag nog iets minder warm dan in de rest van het land. Maar vrijdag verwacht het KNMI in Groningen maximumtemperaturen tussen 34 en 38 graden. De hoogste temperaturen zijn volgens het KNMI in het zuiden van de provincie en in grotere steden. De hittekracht komt in Groningen uit tussen 9 en 10.

De extreme hitte houdt waarschijnlijk ook zaterdag nog aan en ook ’s nachts blijft het warm. In het noorden koelt het in de avond en nacht af naar 15 tot 20 graden. In de stad Groningen daalt de temperatuur ’s nachts waarschijnlijk niet verder dan 25 graden.

Vanwege de hitte is het Nationaal Hitteplan van het RIVM van kracht, in elk geval tot en met zaterdag. Het KNMI waarschuwt vooral voor gezondheidsklachten als uitdroging en oververhitting bij ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid. Maar ook gezonde mensen kunnen last krijgen, vooral bij zware lichamelijke inspanning.