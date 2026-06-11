“Vrijdag kans op regen, in het weekend vaker de zon”

Foto: Gijs Bouman - Beeman Productions

In het weekend zal de zon zich vaker laten zien. OOG-weerman Johan Kamphuis verwacht dat deze verbetering zich volgende week door gaat zetten waarbij de temperaturen mogelijk ook naar zomerse waarden gaan oplopen.

“Vrijdagochtend is er af en toe zon en valt er een verspreide bui”, vertelt Kamphuis. “in de middag is de bewolking dikker en valt er soms wat lichte regen. Het wordt 20 graden bij een matige westenwind, windkracht 3 tot 4.”

“Zaterdag staat er een vrij krachtige westenwind, windkracht 4 tot 5. Er is veel bewolking, er valt een bui en met name later op de dag klaart het op. Met 17 graden als maximumtemperatuur is het fris.”

“Zondag is er nog altijd kans op een buitje, maar schijnt de zon wat vaker met name later op de dag. Het wordt 17 of 18 graden bij een matige wind uit het westen tot noordwesten, windkracht 4.”

“Dinsdag en woensdag wordt het een stuk warmer bij een naar zuidwest draaiende wind. De temperatuur schommelt in de middag rond 23 tot een zomerse 25 graden. Er zijn zonnige perioden, maar het is niet stralend. Vaak is het droog, maar de kans op een verspreide bui is niet helemaal nul. In de tweede weekhelft zou de temperatuurstijging wel eens met verhoogde intensiteit door kunnen zetten.”

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