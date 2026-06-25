Vrijdag eerste training selectie FC Groningen

Foto via FC Groningen

Het WK voetbal duurt nog ruim drie weken, maar de selectie van FC Groningen begint vrijdagochtend al aan de eerste training voor het komende eredivisieseizoen.

Vanwege de verwachte tropische hitte begint de training op het complex in Corpus den Hoorn al om 10 uur. Of de nieuwe aanwinsten Pelle Clement en doelman Rijk Janse er ook al bij zijn, is onbekend.

Het eerste oefenduel staat gepland voor dinsdag 30 juni, in Peize. Het gaat om een wedstrijd tegen VV Peize. De nieuwe competitie begint op 9 augustus met een thuisduel tegen FC Utrecht.