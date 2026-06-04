Vrijdag af en toe zon met kans op een bui

Foto: Lars Faber

De komende dagen zijn wisselvallig met temperaturen rond of net onder de 20 graden. Zaterdagavond kunnen de buien wat steviger uitpakken.

Door: Johan Kamphuis

Vrijdag is er af en toe zon en valt er een verspreide bui. Het wordt 18 tot 19 graden bij matige wind uit het westen tot zuidwesten, windkracht 3 tot 4.

Zaterdag is er veel bewolking, schijnt er af en toe een waterig zonnetje en valt er lokaal een spatje regen. Het wordt 20 graden bij een zwakke tot matige zuidenwind, windkracht 3. In de nacht een paar stevige buien met kans op onweer.

Zondagochtend nog een laatste bui, verder af en toe zon en bij een matige westenwind 18 tot 20 graden als maximumtemperatuur.

Begin volgende week zijn de veranderingen klein. Het kwik schommelt rond en maandag wellicht iets boven de 20 graden. De zon schijnt regelmatig en nu en dan valt er een bui: licht onbestendig en stabiel zomerweer laat nog op zich wachten.