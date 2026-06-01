Voormalige eigenaar van smartshop in Stad moet 18 maanden de cel in voor voorbereiding drugshandel

De rechtbank heeft maandag een 33-jarige man uit Assen veroordeeld tot achttien maanden gevangenisstraf voor het voorbereiden van handel in harddrugs en de handel in softdrugs. Van witwassen en het daadwerkelijk verhandelen van harddrugs werd de man, die tot een paar jaar terug een smartshop had in Stad, vrijgesproken vanwege gebrek aan bewijs.

Het OM had 26 maanden cel geëist tegen de Assenaar. Omdat witwassen en de daadwerkelijke handel in drugs niet bewezen kon worden, werd de straf voor de oud-smartshopbaas lager.

De zaak draait om berichten die werden onderschept via de versleutelde communicatiediensten EncroChat en Sky ECC. Daarin werd gesproken over grote hoeveelheden drugs, waaronder 50.000 xtc-pillen, een kilo cocaïne en 25 liter amfetamineolie.

Volgens de rechtbank kan niet met zekerheid worden bewezen dat de man daadwerkelijk harddrugs in bezit had of heeft verhandeld. Wel acht de rechtbank bewezen dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan voorbereidingshandelingen voor drugshandel. Ook is hij veroordeeld voor de export van in totaal 30 kilo cannabis naar Duitsland.