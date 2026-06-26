Voormalig korfballer Yvar de Weerd tekent voor twee seizoenen bij Lycurgus

Foto via Lycurgus

Middenaanvaller Yvar de Weerd (22) maakt de overstap van korfbal naar volleybal op hoog niveau met een contract voor twee seizoenen bij Lycurgus.

De Weerd begon op zijn achtste met korfballen in het Drentse Zuidwolde. Vorig jaar werd hij door zijn broertje gevraagd om mee te trainen bij de volleyballers van Olhaco in Hoogeveen. Na een half jaar trainen en af en toe meespelen groeide hij door naar het eerste team van Olhaco in de Topdivisie.

De Weerd viel op bij Lycurgus-speler Wytze Kooistra en kwam daardoor in contact met de Groningse volleybalclub. De Drent ging meetrainen in Groningen om zich verder te ontwikkelen. Dat levert hem nu dus een contract op in de hoofdmacht van Lycurgus, naast zijn opleiding psychomotorische therapie in Zwolle.

“Ik vind plezier het belangrijkste, maar ga wel graag voor het hoogst haalbare”, vertelt De Weerd. “Dus ik hoop zeker minuten te maken. Verder vind ik het vooral mooi om met goede jongens te trainen waar ik veel van kan leren. Het is voor mij vooral een ontdekkingstocht. Ik ga mijn best doen en kijken hoe ver ik kan komen.”