Voorbereidingen vierde editie Lutjefest Ten Boer in volle gang: “Sfeer is heel ongedwongen”

Foto: Annie Postma

In Ten Boer vindt op zaterdag 4 juli voor de vierde keer het Lutjefest plaats. Het festival strijkt net als bij de voorgaande edities neer op het terrein van Woldwijk. Volgens de organisatie is er tijdens het evenement van alles te beleven op muzikaal en cultureel gebied.

“Het Lutjefest wordt georganiseerd door Woldwijk en Dorpsbelangen Ten Boer”, vertelt Annie Postma van de organisatie. “Verschillende partijen zetten er samen de schouders onder, wat het heel uniek maakt. Het brengt veel mensen uit Ten Boer maar ook uit de omgeving op de been. En doordat we het nu een aantal jaren georganiseerd hebben, merk je dat je qua bekendheid groeit: mensen kennen het. Op straat word je ook aangesproken: wanneer is er weer een Lutjefest? Dus het festival betekent inmiddels echt iets.”

Nieuwe onderdelen

Het programma is behoorlijk uitgebreid: “Er is van alles te doen op het gebied van muziek en theater. Zo hebben we een vrouwenkoor dat komt optreden. Ook jeugdcircus Santelli is voor de eerste keer bij ons aanwezig. Er is een klimmuur, er is een markt met allerlei kraampjes, er is een opblaaskussen en we hebben een horecaplein. Dus eigenlijk is er voor een ieder wat wils. Wat we ook heel bewust doen is dat we bij elke editie nieuwe onderdelen inbouwen. Dat kan een optreden of een act zijn die mensen nog niet eerder bij ons gezien hebben. Maar er zijn ook optredens die terugkomen.”

Bijvoorbeeld het optreden van de band Blaas of Glory. Dat is een Nederlandse akoestische parodie-coverband die vooral oude hardrocknummers zoals ‘Livin’ on a Prayer’ en ‘The Final Countdown’ speelt met fanfareachtige elementen. Postma: “Twee jaar geleden hebben ze ook bij ons opgetreden. Het was toen slecht weer, waardoor we noodgedwongen naar binnen moesten verhuizen. Deze band trad toen op tijdens de rust van het Nederlands elftal dat die avond in actie kwam op het EK. Dat was fantastisch. Nu komen zij opnieuw. En dat geldt ook voor de Djembe Workshop van Tumult. Dat is de vorige keer goed bevallen, waardoor zij opnieuw in actie komen.”

Sfeer is ongedwongen

Wat opvalt is dat de bezoekersaantallen bij elke editie wat in de lift zitten. Postma over het geheim van het succes: “Ik denk dat het een heel leuk evenement is om naar toe te gaan. De sfeer is ongedwongen en ontspannen. Op het terrein zullen volgende week verschillende podia staan. Het terrein is groot, waardoor je kunt opzoeken wat je zelf leuk vindt. En is het op een gegeven moment ergens wat te druk, dan weet je dat het elders rustiger zal zijn. Die combinatie, met hopelijk op de dag mooi en aangenaam zomerweer, maakt het tot een leuk dagje uit.”

Daarnaast denkt Postma ook dat het evenement belangrijk is voor het dorp: “In Ten Boer gebeurt ontzettend veel. Er zijn hele actieve mensen die het leuk vinden om van alles te organiseren. Het Lutjefest is één van die onderdelen. Het voorziet in een behoefte en je merkt dat het algemeen gewaardeerd wordt. Voor de saamhorigheid in het dorp is het goed. Mensen ontmoeten elkaar, komen elkaar tegen. En sowieso is het goed en leuk dat je voor een leuk dagje uit in je eigen dorp of in je directe omgeving terecht kunt: dat je niet altijd ver hoeft te reizen om iets leuks te beleven.”

Het Lutjefest begint zaterdag 4 juli om 13.00 uur en duurt tot 22.00 uur. Het vindt plaats op het terrein van Woldwijk. Meer informatie is te vinden op de website van de organisatie.