Voor tien euro de hele dag met de bus in Groningen en Drenthe

Foto: Andor Heij. Arriva trein Sauwerd

BUS Groningen Drenthe lanceert voor deze zomer een speciaal actieticket: voor tien euro kunnen reizigers een hele dag met de bus reizen in de provincies Groningen en Drenthe. De actie is geldig van 15 juni tot en met 31 augustus.

Broezz’n-kaartje

Op dit moment kunnen reizigers al een zogenoemd ‘Broezz’n-ticket’ bestellen. Hiermee reizen twee volwassenen samen een hele dag voor 13 euro in de provincies Groningen en Drenthe. Dit ticket is geldig in het weekend, tijdens schoolvakanties en op feestdagen. Met het nieuwe ticket kunnen ook soloreizigers voordelig gebruikmaken van de bus en ook in de spitsuren. Voor 3,50 euro extra kun je een medereiziger toevoegen.

Treinactie

Met het busticket hoopt BUS Groningen Drenthe meer toeristen naar de regio te trekken. Het is een reactie op de actie van de NS; de vervoerder introduceerde vandaag het Dal-Voordeel Nederland ticket, een kortingsactie om treinreizen deze zomer extra toegankelijk te maken.

BUS hoopt dat mensen die gebruikmaken van de treinactie met de bus doorreizen de regio in, of andersom. “In de provincie zijn sommige pareltjes immers goed met de bus bereikbaar en is de trein niet altijd een optie”, aldus BUS.

Voor meer informatie en tickets kun je kijken op deze website.