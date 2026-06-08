Voor het eerst in jaren weer grote zwemvierdaagse in Papiermolen

Foto via Sport050

De Papiermolen staat van 15 tot en met 19 juni weer in het teken van een grote Zwem4daagse. Het is voor het eerst in jaren dat het evenement op deze schaal terugkeert in het Groningse openluchtbad.

Vorig jaar was er nog een kleinere versie in één van de laatste weken van de zomervakantie. Dit jaar is de opzet groter. Vooral de slotdag op vrijdag 19 juni moet extra feestelijk worden. Dan is er een verenigingsmarkt en livemuziek van studenten van Noorderpoort Kunst & Multimedia. Volgens Sport050 is de grotere aanpak van de Zwem4daagse dit jaar bedoeld om meer mensen in beweging te krijgen in het water en om ontmoeting te stimuleren.

De Zwem4daagse is voor jong en oud. Iedereen met minimaal zwemdiploma A mag meedoen. Deelnemers kiezen zelf op welke vier van de vijf dagen zij zwemmen. Er zijn drie afstanden: 300, 600 of 1.200 meter. Wie vier dagen lang de gekozen afstand aflegt, krijgt een medaille en een oorkonde. Aanmelden kan hier.

Ook op andere plekken in de gemeente Groningen worden deze zomer Zwem4daagsen gehouden. In openluchtbad De Blinkerd in Ten Boer is dat van 9 tot en met 12 juni. Zwembad Hoogkerk volgt van 22 tot en met 26 juni. Aan het einde van de zomervakantie is er ook een Zwem4daagse in Natuurbad Engelbert, in de laatste week van augustus.