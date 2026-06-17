Volleyballer Jo Gladsøy Sunde verlengt contract bij Lycurgus

Foto: Nova Tech Lycurgus

Lycurgus Groningen heeft het contract met passer-loper Jo Gladsøy Sunde met een jaar verlengd. Hij gaat daarmee zijn derde seizoen bij de club in.

De Noorse passer-loper kwam halverwege het seizoen 2024/2025 naar Groningen, maar kreeg pas afgelopen seizoen veel speeltijd. Hij werd meermaals uitgeroepen tot Man van de Wedstrijd.

Voor Gladsøy Sunde was de keuze om langer in Groningen te blijven een logische, vertelt hij op de website van Lycurgus. ‘Ik wilde mijn contract verlengen omdat ik het erg naar mijn zin heb bij de club. Daarnaast denk ik dat het goed is om nog een jaar te blijven om mezelf verder te ontwikkelen. Lycurgus is voor mij de juiste keuze.’

Momenteel is Gladsøy Sunde met het Noorse nationale team actief in de European Golden League. Na de zomer sluit hij weer aan bij de selectie van Lycurgus.

Coach Sam Gortzak is blij met de contractverlenging: ‘Jo is een unieke volleyballer. Er zijn weinig volleyballers die zoveel balcontrole hebben als hij. Dat heeft hij de afgelopen anderhalf seizoen al laten zien in Groningen.’ Gortzak heeft voor komend seizoen inmiddels negen spelers onder contract.