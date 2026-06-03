Vluchtende dief in scootmobiel raakt gewond door botsing met scooter in binnenstad

Foto: 112 Groningen

Een man in een scootmobiel is woensdag gewond geraakt bij een botsing in de Guldenstraat, vermoedelijk nadat hij op de vlucht sloeg na een winkeldiefstal.

De man in de scootmobiel zou kort voor het ongeluk hebben gestolen bij parfumerie Douglas. Volgens omstanders wilde de scootmobieler wegrijden en botste hij tijdens zijn vlucht tegen een scooter.

De man in de scootmobiel raakte daardoor gewond. Na stabilisatie door ambulancepersoneel en een praatje met de politie werd de man afgevoerd naar een ziekenhuis. Voor de vermeende diefstal kreeg de man (naar verluidt) een winkelontzegging van een jaar bij de parfumzaak. De aanrijding trok ook veel bekijks en zorgde voor flinke verkeershinder.