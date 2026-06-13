Vinkhuizen gaat maandelijks zwerfvuil opruimen na geslaagde kick-off

In de wijk Vinkhuizen wordt vanaf deze maand maandelijks zwerfvuil opgeruimd. Het gaat om een nieuw initiatief van Wijkoverleg Vinkhuizen en Samen Sterk Vinkhuizen om de buurt schoner en leefbaarder te maken.

“Elke derde woensdag van de maand willen we een zwerfafval-opruimactie gaan houden”, laten de initiatiefnemers weten. Dit betekent dat de allereerste editie aanstaande woensdag 17 juni plaatsvindt. De actie duurt van 14.00 tot 16.00 uur, waarbij er gestart wordt bij de kiosk in het Diamantpark. “Of je nu een uurtje meedoet of de hele middag, alle hulp is welkom. Samen zorgen we voor een schonere en fijnere wijk. Na afloop van de actie staat er bij de kiosk een drankje klaar en kan er gezellig worden nagepraat.”

Kick-off was een succes

Het initiatief komt niet uit de lucht vallen. In maart, tijdens de Week van het Geld, werd er voor de eerste keer een zwerfvuilactie gehouden. Dit smaakte naar meer waardoor er vorige maand een kick-off plaatsvond in de wijk. “Aan die twee acties hebben in totaal twintig mensen uit verschillende leeftijdscategorieën deelgenomen. Die acties waren zo’n succes dat we hebben besloten om als Wijkoverleg en Samen Sterk Vinkhuizen de handen definitief ineen te slaan en dit elke maand te organiseren.”

Tijdens de proefronde is er al flink wat zwerfafval opgeruimd. Mocht je komende woensdag mee willen helpen, dan is vooraf aanmelden niet nodig. “Je kunt gewoon naar de kiosk komen, waar een vuilniszak met ring en een grijper in bruikleen klaarliggen. Je mag helemaal zelf bepalen hoe lang je meehelpt.”