Vijftienjarig meisje uit Meerstad officieel verdacht van moord op ouders

Foto: Denise Overkleeft

Het vijftienjarige meisje dat donderdagnacht werd aangehouden na de dood van haar ouders, blijft in ieder geval twee weken in hechtenis, omdat ze officieel wordt verdacht hen te hebben vermoord in hun woning in Meerstad.

Dat laat het Openbaar Ministerie vrijdagmiddag weten, met daarbij tegelijk de boodschap dat ook het OM terughoudend is met informatie. Het meisje zit nog steeds vast in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mag hebben met haar advocaat. Het OM benadrukt daarnaast terughoudendheid vanwege de minderjarigheid van het meisje.

De politie vond de lichamen van het echtpaar in de nacht van woensdag op donderdag in de woning van het gezin aan de Meerhoven in Meerstad. Vrijwel meteen werd duidelijk dat de man en vrouw door een misdrijf om het leven kwamen. Dezelfde nacht werd ook de minderjarige dochter van het echtpaar aangehouden.