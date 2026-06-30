Vijfduizend euro uit loterij voor voetbalclub Oranje Nassau uit Stad

Foto via Vriendenloterij

Voetbalclub Oranje Nassau is uitgeroepen tot Club van de Week door de VriendenLoterij en krijgt daarom vijfduizend euro voor de aanschaf van nieuwe materialen.

Voorzitter Mark Pathuis nam de cheque in ontvangst en zegt dat de club het geld goed kan gebruiken: ”Als amateurvoetbalvereniging zijn we sterk afhankelijk van vrijwilligers en sponsoren. Zonder hun inzet en de inkomsten naast contributies zouden we niet de club kunnen zijn die we nu zijn: een vereniging waar iedereen, op elk niveau en op iedere leeftijd, kan voetballen. Zowel mannen als vrouwen,”

Het geld van de VriendenLoterij gaat volgens Pathuis naar nieuw materiaal voor de club: ”Netten en doelen zijn kostbaar en ook onmisbaar om goed en met plezier te kunnen voetballen. Dankzij deze bijdrage kunnen we daarin investeren. Dat is essentieel voor een voetbalvereniging.”