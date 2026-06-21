Vijf jaar Ooster Art Kunstmarkt in Oosterparkwijk: “Iets moois doen voor de buurt”

Foto: Rolf Hamminga

Voor de vijfde keer vindt in de Oosterparkwijk komende zaterdag 27 juni de Culturele Zaterdag plaats. Naast de Ooster Art Kunstmarkt openen ook verschillende instellingen en organisaties hun deuren. Jacqueline Pieters is van de Werkgroep ‘Oosterpark Nooit Saai’ en is vanaf de eerste dag betrokken bij de organisatie. Zij noemt het evenement belangrijk voor de wijk.

Jacqueline, een lustrumeditie!

“En weet je wat het allerleukste is? Voor de Ooster Art Kunstmarkt hebben we erg veel aanmeldingen gekregen. Zelfs dusdanig veel dat we bij de aanstaande editie de markt gaan doortrekken naar Mien Toentje. In totaal zullen er 25 kramen te bezoeken zijn. Daar wordt een grote variëteit aan kunst aangeboden: denk aan keramiek, mixed media, maar ook collages van foto’s en sieraden. En er is ook een kraam die helemaal in het teken staat van het maken van een tekst op een tegel. Op dit moment krijgen we nog steeds aanmeldingen binnen van mensen die op de markt willen staan, maar we zitten echt helemaal vol.”

Wat is het geheim van het succes?

“Het klinkt misschien heel onbescheiden om zoiets te zeggen, maar ik denk dat het komt omdat het om een goed georganiseerde markt gaat. En voor de duidelijkheid: ik doe dit echt niet alleen. Er is een grote groep mensen vanuit de wijk hierbij betrokken; dan heb je het echt wel over zo’n twintig mensen die zich hier vrijwillig voor inzetten. Daarnaast speelt ook mee dat het evenement heel toegankelijk is en dat de prijs die gevraagd wordt voor een kraam niet al te hoog is. Dat blijkt ook wel uit het feit dat we bijvoorbeeld aanvragen krijgen uit Amsterdam en uit Leiden. Mensen die daar kunst maken, willen hier staan. Dat is toch bijzonder?”

Tekst gaat verder onder de foto’s:

Foto: Frans Geubel Foto: Rolf Hamminga

Heeft dat er ook mee te maken dat de bezoekersaantallen in de lift zitten?

“Dat zal ongetwijfeld een rol spelen. Mensen vertellen er in hun eigen omgeving over dat ze het leuk gehad hebben op onze markt en dan begint het balletje te rollen. Maar wat ook meespeelt, is dat we op Kunstpunt een ‘open call’ hebben geplaatst. Dit betekent dat kunstenaars zich breed voor deze markt konden inschrijven. Ik moet wel zeggen dat op onze markt van oudsher voornamelijk kunstenaars uit de wijk zelf actief zijn. Maar nu we wat groter zijn, doordat we die extra kramen hebben, komt niet iedereen meer puur uit de wijk.”

Wat er zaterdag wordt aangeboden, is meer dan alleen een kunstmarkt, hè?

“Er gebeurt inderdaad heel veel. Dat is, denk ik, ook één van de elementen waarmee we ons onderscheiden. Het Eusterparkkoor treedt bijvoorbeeld op; dit koor bestaat uit zo’n veertig personen die ontzettend leuk bezig zijn. We hebben ook wijkdichter Bart Adjudant aanwezig; hij gaat de officiële opening verzorgen. De band Bolingo komt optreden en in de middag wordt er een dansworkshop Afrikaanse dans gegeven. En wat ook leuk is: terwijl de ouders langs de kramen lopen, kunnen de kinderen aan de slag bij de Slak van Vrijdag. Daar vinden allerlei kinderactiviteiten plaats.”

Andere wijkinitiatieven haken ook aan, begreep ik?

“In onze wijk zijn er erg veel mooie initiatieven. De Paradijsvogeltuin bijvoorbeeld, maar ook Kairos, de Maakplek en Beeldhouwerscollectief Het Paradijs. Zij openen zaterdag allemaal hun deuren. Je kunt er overal naar binnenlopen om kennis te maken en om te kijken wat er gebeurt. Bij eerdere edities was hier erg veel belangstelling voor. Daarnaast vindt op deze dag het Grijs! festival plaats, met als thema: ‘Hoe word je fluitend honderd jaar?’ In bijvoorbeeld de Michi-Noeki, Oosterparkheem, Bij Van Houten en bij ons vinden in dat kader theater- en modeshows plaats en zijn er workshops en lezingen over hoe je vitaal ouder wordt.”

Jullie hebben de handen echt ineengeslagen?

“Zo kun je het zeker zeggen. Als organisatie geloven wij heel erg in het principe dat je elkaar sterker kunt maken. Bij het Grijs! festival rijden er bijvoorbeeld golfkarretjes rond waarmee mensen die slecht ter been zijn naar de verschillende locaties worden gebracht. Als kunstmarkt hebben wij daarbij onze eigen bushalte gekregen. Wij zijn ontzettend blij met deze samenwerking en we zien hier heel veel kansen in.”

Nu is dit een lustrumeditie, maar er wordt niet extra bij stilgestaan?

“Nee. Dat komt ook omdat we er pas onlangs achter kwamen dat dit al de vijfde keer is! De allereerste edities vonden namelijk plaats bij de Blauwe Boerderij in Het Blauwe Dorp. Dit was een hele lange tijd het creatieve hart van het oudste deel van de Oosterparkwijk. Deze locatie heeft echter haar deuren moeten sluiten. De opzet die we nu op de huidige plek hebben, bestaat wat korter, en daarom is die ‘vijf’ simpelweg wat te laat op onze radar gekomen.”

Hoe belangrijk is dit evenement uiteindelijk voor de Oosterparkwijk?

“Erg belangrijk. Ik denk dat dit evenement echt helpt om mensen met elkaar te verbinden. Zelf ben ik niet zo van het preken en het hardop zeggen dat we ‘in verbinding moeten komen’. Iets minder praten. Ik ben liever een doener, iemand die gewoon aanpakt. Samen met alle enthousiaste wijkgenoten gaan we dan ook ontzettend ons best doen om hier een succes van te maken.”

Ik hoor iemand die er volgens mij heel veel zin in heeft!

“Absoluut. Als organisatie kijken we er enorm naar uit. Na afloop zullen we waarschijnlijk halfdood zijn van de vermoeidheid. Maar de voorspellingen lijken qua weer goed uit te pakken, en om dan na afloop alle mensen met een grote glimlach weer te zien vertrekken, dat sterkt ons in het gevoel dat we iets moois hebben gedaan voor de wijk.”

De Ooster Art Kunstmarkt begint zaterdag 27 juni om 11.00 uur en duurt tot 16.00 uur. Het evenement vindt plaats op het terrein van Het Werk aan de Paradijsvogelstraat 10. Meer informatie is te vinden op deze website.