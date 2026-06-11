Vierde verdachte mishandeling supermarkt meldt zich

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De vierde verdachte van een mishandeling bij Albert Heijn aan de Oude Ebbingestraat heeft zich nu ook gemeld. Daarom heeft de politie de opsporingsbeelden verwijderd.

Na het tonen van beelden van de zware mishandeling bij het tv-programma Opsporing Verzocht meldde zich een persoon bij de politie die stelde één van de verdachten te zijn. Later werd van nog twee verdachten de identiteit bekend.

De mishandeling gebeurde op woensdagavond 21 januari. Een 19-jarige man zou buiten een opmerking hebben gemaakt die verkeerd viel bij een groep mannen. Daarna werd hij aangevallen. Volgens de politie duurde het geweld meerdere minuten en werd het slachtoffer ook tegen zijn hoofd geschopt. Winkelpersoneel probeerde meerdere keren in te grijpen. Het slachtoffer raakte ernstig gewond en werd met serieus letsel naar het ziekenhuis gebracht.