Vier personen opgepakt vanwege illegale kansspelen in eetcafé onder Noorderstation

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Bij een inval maandagavond in een eetcafé onder het Noorderstation in Groningen zijn vier personen aangehouden. Zij worden verdacht van het organiseren van illegale kansspelen op de locatie. Dat laat de politie weten.

De inval vond maandag rond 21.45 uur plaats. Getuigen zagen hoe de politie de horecazaak binnenviel en het pand doorzocht. Rond het pand werden hekken geplaatst waardoor nieuwsgierige toeschouwers geen zicht hadden op wat er in het etablissement gebeurde.

Vast voor verhoor

De politie liet dinsdagmiddag weten dat de actie het resultaat is van een groter onderzoek. “De inval vond plaats naar aanleiding van een onderzoek door het Interventieteam HIT en de Kansspelautoriteit”, vertelt een politiewoordvoerder. “Binnen dit strafrechtelijk onderzoek bestonden concrete aanwijzingen dat op deze horecalocatie illegaal werd gegokt. Er zijn vier mannen aangehouden in de leeftijd van 27, 32, 36 en 45 jaar. Allen zijn afkomstig uit Groningen. Naast diverse contante geldbedragen zijn er goederen gerelateerd aan illegale kansspelen aangetroffen en in beslag genomen.”

Samenwerking

Bij de actie trekken verschillende instanties gezamenlijk op. “De politie richt zich, onder regie van het Openbaar Ministerie, op de strafrechtelijke aspecten van het onderzoek. De Kansspelautoriteit beoordeelt in samenwerking met de politie de overtredingen van de Wet op de kansspelen.”

De verdachten blijven voorlopig vastzitten. Het onderzoek gaat de komende dagen verder.