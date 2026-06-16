Vestiging Bakker Bart op Hoofdstation is open

Foto: Bakker Bart via LinkedIn

Op het Hoofdstation is maandag de nieuwe vestiging van Bakker Bart geopend in het voormalige pand van BackWERK.

De winkel verkoopt onder meer belegde broodjes, snacks en warme en koude dranken. Met de opening breidt Bakker Bart het aantal vestigingen op stations verder uit. Groningen is de vijftiende stationslocatie van de keten.

Richting de opening van het nieuwe busstation gaan ook de nieuwe winkels op het Hoofdstation geleidelijk open. Half mei opende de Starbucks al de deuren. De laatste is de AH to-go, die op 27 juni de deuren opent tegelijk met de feestelijke opening van het busstation. Datzelfde geldt voor de Servicewinkel, het informatiepunt voor reizigers op het vernieuwde Hoofdstation.