Vertrouwde en nieuwe gezichten tijdens eerste training FC Groningen

FC Groningen is gestart met de voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdagochtend werkte de selectie de eerste veldtraining af. Vanwege de hoge temperaturen begon de training eerder dan gebruikelijk.

Bij de start van de voorbereiding zijn direct enkele veranderingen in de selectie zichtbaar. Spelers als Jurjus, Seuntjens, Peersman, Janse en Taha maken geen deel meer uit van de selectie. Voor trainer Dick Lukkien blijft dat wennen: “Dat is gek in de voetballerij. Je werkt dag in, dag uit en jaar in, jaar uit met elkaar. Dan zijn ze er opeens niet meer. Natuurlijk missen we ze, maar zij gaan op zoek naar een nieuwe uitdaging en ik hoop dat ze die naar tevredenheid vinden”, aldus de hoofdtrainer.

Tygo Land

Een speler die wel weer terugkeerde is Tygo Land. De middenvelder staat nog altijd onder contract bij PSV, maar wordt ook komend seizoen verhuurd aan FC Groningen. “Met PSV was ik al snel rond dat ik nog een jaar verhuurd wilde worden. Het belangrijkste is dat ik veel blijf spelen. PSV was het daarmee eens, dus het was een makkelijke keuze.”

Nieuwe doelman

Op het trainingsveld verscheen ook een nieuwe doelman: Rijk Janse. Voor Lukkien is Rijk niet volledig nieuw.

“Rijk komt uit natuurlijk uit een goed gezin (broer Dies Janse) en is een goede kerel die zich graag wil ontwikkelen. Ik denk dat wij hem daarvoor een uitstekende omgeving kunnen bieden. We zijn heel blij dat hij hier is.”

Nog geen uitspraken over ambities

Over de doelstellingen voor het nieuwe seizoen wil Lukkien zich nog niet uitlaten.

“Daar is het nog veel te vroeg voor. Dat hangt sterk af van hoe de selectie er uiteindelijk uit komt te zien. We willen vooral verder bouwen op wat we de afgelopen drie jaar hebben gedaan en de ploeg blijven ontwikkelen.”

De eerste oefenwedstrijd van FC Groningen staat gepland voor volgende week dinsdag. Dan neemt de ploeg het op tegen VV Peize.