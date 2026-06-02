Verscherpt toezicht op Jeugdbescherming Noord beëindigd, maar nog lang niet alle problemen zijn opgelost

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Inspectie Justitie en Veiligheid (JenV) hebben het verscherpt toezicht op Jeugdbescherming Noord beëindigd. Volgens de inspecties zijn duidelijke verbeteringen zichtbaar, maar nog niet alle problemen zijn opgelost.

Jeugdbescherming Noord stond sinds juli vorig jaar onder verscherpt toezicht. De inspecties concludeerden toen dat de continuïteit, kwaliteit en veiligheid van de uitvoering van jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen onvoldoende waren. Kinderen, jongeren en hun ouders kregen niet altijd op tijd de bescherming, begeleiding en hulp die nodig was.

In het afgelopen jaar voerde Jeugdbescherming Noord verschillende verbetermaatregelen door. De inspecties zien dat de kwaliteit op alle onderzochte punten sterk is verbeterd. Toch zijn nog niet alle tekortkomingen verdwenen en zijn niet alle verbetermaatregelen afgerond.Bestuurder Bestuurder Hemmala Sheerbahadoersing erkent dat en benadrukt dat het werk nog niet klaar is. “Het opheffen van het toezicht is geen eindpunt, maar een bevestiging dat we op de juiste weg zijn.”

Volgens de inspecties krijgen nog niet alle kinderen, jongeren en ouders op tijd passende hulp en bescherming. Een deel van de problemen ligt buiten de invloed van Jeugdbescherming Noord, zoals personeelstekorten en een tekort aan beschikbare jeugdhulp. Ook binnen de organisatie zijn er nog knelpunten, vervolgt Sheerbahadoersing: “We hebben nog niet in alle gevallen vaste jeugdbeschermers voor de kinderen en gezinnen voor wie we werken,” zegt Sheerbahadoersing. “Desondanks zullen wij elke dag tot het uiterste gaan om dit samen met gemeenten, aanbieders en andere partners beter te doen.”

De inspecties blijven Jeugdbescherming Noord volgen via regulier toezicht. De organisatie moet elke twee maanden een voortgangsrapportage aanleveren. Het vertrouwen van de inspecties in de organisatie is gegroeid, maar blijft kwetsbaar: “De inspecties verwachten van Jeugdbescherming Noord dat zij inzicht blijft geven in eventuele tekortkomingen en negatieve effecten daarvan voor kinderen, jongeren en hun ouders. Ook wanneer de oorzaken niet (geheel) in de eigen invloedssfeer liggen. De inspecties kunnen ook kinderen, jongeren en hun ouders betrekken voor informatie over de verbeteringen. De inspecties verwachten dat de bestuurder tot het uiterste gaat om te verbeteren en de (extra) maatregelen die hiervoor nodig zijn vastlegt in een verbeterplan.”