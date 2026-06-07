Verontwaardiging bij Partij voor het Noorden: partij is niet welkom bij ‘plandag’ dagopvang Leger des Heils

Foto: Joris van Tweel

De fractie van de Partij voor het Noorden is niet welkom bij een speciale ‘plandag’ over de komst van de dagopvang van het Leger des Heils aan de Nieuwe Boteringestraat. Fractievoorzitter Leendert van der Laan is ontstemd en stelt dat raadsleden hierdoor hun controlerende functie niet naar behoren kunnen uitvoeren.

Een maand geleden stemde een meerderheid van de Groningse gemeenteraad in met de verhuizing van de dagopvang van de Spilsluizen naar het pand in de Nieuwe Boteringestraat. Met de verhuizing is een bedrag van naar schatting 4,2 miljoen euro gemoeid. Buurtbewoners zijn fel tegen de plannen omdat zij vrezen voor overlast en hebben inmiddels de stap naar de rechter gemaakt. Om ondanks de spanningen toch tot goede afspraken te komen, wordt er volgende week een plandag georganiseerd.

De gemeente en het Leger des Heils lieten in de uitnodiging weten te willen zoeken naar manieren waarop iedereen goed samen kan wonen, werken en verblijven in de buurt. “Dit moet leiden tot een besluit met stevige, concrete afspraken”, zo luidt de doelstelling. Het proces wordt begeleid door onafhankelijke procesbegeleiders. Er geldt echter een strenge voorwaarde: om deel te mogen nemen aan de plandag is een individueel intakegesprek verplicht. Zonder dat gesprek blijft de deur dicht.

Vier keer verplaatst

“Vanaf het allereerste begin heeft mijn fractie zich intensief met dit onderwerp beziggehouden”, vertelt Van der Laan. “Op verzoek van een bewoner werd onze fractie uitgenodigd voor een gezamenlijk intakegesprek. Maar door miscommunicatie en een niet-werkende website is die afspraak maar liefst vier keer verplaatst. Vervolgens kwamen de procesbegeleiders bijna een half uur te laat, om ons vervolgens ijskoud mee te delen dat wij niet welkom zijn op de plandag. Dit terwijl de wethouder en het Leger des Heils wél mogen aanschuiven. Dit is in strijd met alle beginselen van de controlerende taak van de gemeenteraad, en met de uitnodiging zelf, waarin staat dat de dag voor iedereen is.”

Van der Laan noemt de gang van zaken de omgekeerde wereld en vreest voor de positie van de buurt. “Deze hele situatie geeft ontzettend weinig vertrouwen. Omwonenden die wél welkom zijn, kunnen zich zo nauwelijks verweren. Zij beschikken immers niet over de politieke gereedschappen waar ik als raadslid wel toegang toe heb.”

Ook buurtbewoners uitgesloten

Niet alleen de politiek, maar ook een buurtbewoner die niet kon deelnemen aan het intakegesprek wordt uitgesloten. Omdat de afspraken voor de intakes herhaaldelijk werden verplaatst, lukte het een van de omwonenden vanwege werkverplichtingen niet om fysiek aanwezig te zijn. Diens partner was er wel, maar kreeg te horen dat de afwezige partner definitief niet mag deelnemen aan de plandag. Buurtbewoners noemen het onrechtmatig dat geïnteresseerden op deze manier worden uitgesloten van participatie.

De Partij voor het Noorden accepteert de situatie niet en heeft inmiddels, samen met de fractie van de Stadspartij 100% voor Groningen, vragen ingediend bij het college. De kwestie wordt aankomende woensdag direct behandeld tijdens het Politiek Vragenuurtje in de gemeenteraad.