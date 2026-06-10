Verkeerscontrole leidt tot aanhouding benevelde Stadjer (46) en forse drugsvondst

Foto: Politie Groningen-Noord via Facebook

De politie heeft dinsdag een 46-jarige inwoner van de gemeente Groningen aangehouden op verdenking van het rijden onder invloed en het bezit van harddrugs.

In de nacht van maandag op dinsdag zag de politie de auto van de Stadjer rijden over de N360 bij Garrelsweer. Uit een speekseltest bleek dat de bestuurder onder invloed was van drugs. In de auto van de man vond de politie nog eens 490 gram harddrugs, diverse pillen en ongeveer 1.100 euro aan contant geld.

Met de Stadjer opgeborgen in een politiecel werd ook de woning van de man doorzocht. Daar vond de politie nog meer drugs en andere verboden zaken. De man zal zich daarom te zijner tijd moeten verantwoorden in de rechtbank.