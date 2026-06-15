Vergunning marathon Sneek ingetrokken om EHBO-plan van Groningse nep-ambulancebroeder

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Een week voor de eerste marathon van Sneek heeft gemeente Súdwest-Fryslân de vergunning ingetrokken, nadat bleek dat het EHBO-plan was opgesteld door de inmiddels beruchte Groningse nep-ambulancebroeder. Volgens stadsblog Sikkom moet de organisatie er nu hard aan trekken om het evenement komende zaterdag alsnog door te laten gaan.

Ruim drieduizend mensen hebben zich ingeschreven voor de marathon. Vanwege de omvang van het evenement en het lange parcous moet onder meer een verkeersplan en een professioneel EHBO-plan worden ingediend. De organisatie werkt normaal samen met een EHBO-bedrijf uit Sneek, maar dat bedrijf was deze week actief op Terschelling tijdens Oerol. Daarom werd het bedrijf van de inmiddels beruchte nep-ambulancebroeder uit Stad ingehuurd.

Op basis van zijn EHBO-plan verleende de gemeente een vergunning voor de marathon. Maar deze vergunning werd vorige week alsnog ingetrokken nadat bekend werd wie achter het plan zat, zo blijkt uit een interne mail van de Súdwest-Fryslân waar Sikkom de hand op legde. De veroordeelde nep-ambulancier is volgens de ambtenaren ‘onbetrouwbaar’ en een ‘risico voor veiligheid en volksgezondheid’. De organisatie van de marathon hoopt nu dat een ander EHBO-bedrijf uit Leeuwarden nog voor zaterdag met een nieuw EHBO-plan komt, zodat de marathon in de Friese stad komende zaterdag alsnog door kan gaan.

Beruchte nep-hulpverlener gaat vrolijk door in afwachting van hoger beroep na veroordeling

De rechtbank veroordeelde de 22-jarige Groninger in maart nog tot vijftien maanden cel (waarvan tien maanden voorwaardelijk), een beroepsverbod van drie jaar en een verplichte behandeling, omdat hij betrokken was bij tientallen incidenten waarbij hij zich voordeed als ambulancebroeder, politieagent en brandweerman. Hij gebruikte daarbij gestolen uniformen en reed rond in ambulances met zwaailicht en sirene en medische spullen. Ook verleende hij meermaals hulp aan mensen die dachten dat hij een echte ambulancebroeder was.

Omdat hij in hoger beroep is gegaan, is die straf nog niet uitvoerbaar. De man blijft zich ondertussen voordoen als gediplomeerd zorgmedewerker en erkend aanbieder van EHBO-diensten. Zo was hij tijdens het pinksterweekend in mei aanwezig op de Campina Boerderijdag in Marum, waar hij werd ingehuurd voor EHBO, waar hij probeerde een volledig arsenaal aan medische apparatuur en medicatie uit te stallen.