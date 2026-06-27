Verdachte aanrijding Herewegviaduct is man uit Haren, onderzoek gaat verder

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De automobilist die vrijdagavond werd aangehouden na het ernstige ongeluk op het Herewegviaduct, is een 53-jarige man uit Haren. Dat heeft de politie zaterdag bekendgemaakt. De man kon kort na het ongeluk aangehouden worden in zijn woonplaats.

Bij het ongeluk, dat vrijdagavond rond 23.10 uur plaatsvond, werd een fietsster geschept door een auto. De automobilist reed na de aanrijding door. Medisch personeel heeft het slachtoffer ter plaatse gestabiliseerd. Daarna is de vrouw met ernstige verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De politie startte direct een onderzoek.

Onderzoek

De politie startte direct een onderzoek. Hierbij werd met getuigen gesproken maar werden ook op de locatie sporen veiliggesteld. Al snel werd het betrokken voertuig aangetroffen in Haren. Op deze locatie kon ook de verdachte worden aangehouden.

“Het onderzoek is op dit moment nog volop gaande”, laat een politiewoordvoerder zaterdag weten. “De man zit vast en wordt verhoord over zijn rol en betrokkenheid bij het ongeval.”