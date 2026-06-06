Velocitas 1897 speelt ook volgend seizoen in de eerste klasse na nederlaag op eigen veld

Het is Velocitas 1897 niet gelukt om promotie naar de vierde divisie af te dwingen. Na een 3-2 nederlaag afgelopen woensdag in de heenwedstrijd bij vv Hoogland, werd zaterdagmiddag op eigen veld met dezelfde cijfers verloren.

Opnieuw gaf de ploeg van trainer Robbie Wentink een 2-1 voorsprong uit handen. Waar het drie dagen geleden in de slotfase misging, vielen de doelpunten voor Hoogland in Stadspark iets eerder.

Al na drie minuten spelen kwam Velo op achterstand door een doelpunt van Hoogland-spits Dion van Burik. De Groningers leken niet onder de indruk van de vroege dreun en vochten zich voor rust nog helemaal terug in de wedstrijd.

Halverwege de eerste helft zorgde Velo-spits Thomas Bats voor de gelijkmaker door de bal de winkelhaak in te jagen. Door een laag doeltreffend schot van een meter of zestien van centrale verdediger José Bello stond een 2-1 ruststand in het voordeel van de Stadjers op het scorebord.

Na ruim een uur sloeg Van Burik echter opnieuw toe en dwong hij Velo tot het nemen van risico’s. Toen Hoogland-middenvelder Frank Heus van rechts naar binnen dribbelde en knap afrondde in de korte hoek voor de derde Amersfoortse treffer leek de wedstrijd beslist.

Vijf minuten voor tijd kreeg Kay Bootsma een ultieme kans om de spanning terug te brengen in de wedstrijd. Vanaf de strafschopstip schoot de lange middenvelder op de paal.