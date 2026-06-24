Veiligheidsregio waarschuwt voor verhoogd risico op natuurbranden door droogte

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De Veiligheidsregio Groningen schroeft het natuurbrandrisico komende donderdag om 12.00 uur omhoog naar fase 2. Dat doet de Veiligheidsregio vanwege de langdurige droogte, waardoor de kans op een natuurbrand groter is. Als er een brand uitbreekt, kan het vuur zich ook sneller en onvoorspelbaar verspreiden.

Bij fase 1 is het risico op natuurbranden normaal. Dit betekent dat mensen voorzichtig moeten zijn. Bij fase 2 is het langere tijd droog in de natuur en is het risico op een brand verhoogd. Zodra het weer vochtiger wordt of gaat regenen, wordt het risico weer verlaagd.

De Veiligheidsregio roept terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten op extra alert te zijn en waarschuwt dat een kleine brand in bos of heide tijdens droge periodes snel groter kan worden. Het grootste gevaar is dat mensen door het vuur ingesloten raken.

Mensen kunnen ook bij fase 2 gewoon de natuur in, maar moeten voorzichtig zijn door geen sigarettenpeuken achter te laten, afval op te ruimen en de regels in een gebied te volgen voor barbecueën, kampvuren en vuurkorven. Ook wordt geadviseerd om bospaden vrij te houden voor de brandweer en een auto niet in hoog gras te parkeren. De katalysator onder een auto kan namelijk erg warm worden.

Wie een natuurbrand ziet, moet 112 bellen en de locatie doorgeven. Zelf blussen is geen goed idee, zo stelt de Veiligheidsregio: “Laat het blussen van de brand over aan de brandweer. Loop weg van de brand, haaks op de richting waar de brand vandaan komt. Een veilige plek bij een natuurbrand is de openbare weg.”