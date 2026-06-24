Veel jongeren komen nepnieuws tegen, maar gaan daar nuchter mee om

Bijna de helft van de jongeren uit Groningen komt wekelijks online nepnieuws tegen, zoals bewerkte foto’s, nepvideo’s en AI content. Het merendeel van hen maakt zich daar weinig zorgen over.

Dat blijkt uit onderzoek van het Drents en Groninger jeugdpanel van het Trendbureau Drenthe en Sociaal Planbureau Groningen onder 661 jongeren van 12 tot en met 18 jaar. Voor jongeren zijn sociale media de belangrijkste nieuwsbronnen. Zo’n 83 procent van de jongeren volgt het nieuws via sociale media, zoals TikTok, Snapchat, YouTube en Instagram.

Op die media, vooral op TikTok, komt bijna de helft van de jeugd wekelijks nepnieuws tegen, zoals bewerkte foto’s, nepvideo’s en AI-gegenereerde content. Ze zeggen nepnieuws vaak of altijd te kunnen onderscheiden van echt nieuws. Dat zien ze aan visuele kenmerken zoals bewerkte beelden of video’s die er onnatuurlijk uitzien. Dat wordt echter steeds lastiger, omdat kunstmatige intelligentie er steeds beter uitziet.

De meeste jongeren zeggen zich niet druk te maken over nepnieuws. Als ze berichten tegenkomen die ze twijfelachtig vinden scrollen ze gewoon door. Ze gaan dus relatief nuchter om met nepnieuws.

Tegelijk zien jongeren de mogelijke gevolgen voor anderen en voor de samenleving. Ze noemen onder meer misleiding, oplichting en onzekerheid over wat waar is en wat de invloed van nepnieuws is meningen en gedrag. De onderzoekers stellen dat uit de resultaten blijkt dat er blijvende aandacht moet zijn voor mediawijsheid en digitale geletterdheid, zowel thuis als op school.