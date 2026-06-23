Veel derby’s door weekendvoetbal in tweede en derde klasse: “Het is allemaal wel heel dichtbij”.

Foto: Andor Heij. Oranje Nassau - Gorecht

Het weekendvoetbal met een mix van zaterdag en zondagclubs start vanaf volgend seizoen ook in de tweede en derde klasse. In Groningen is daar in tegenstelling tot elders in het land nauwelijks weerstand tegen. Steeds meer clubs uit het zondagvoetbal stappen over naar de zaterdag en het wordt voor de KNVB steeds moeilijker om een kwalitatief goede zondagcompetitie op te zetten.

De indelingen voor het komende seizoen zijn nog niet bekend, maar een zwaar Groninger getinte tweede klasse, met wedstrijden die zowat allemaal op de fiets te doen zijn, ligt voor de hand. Zes clubs uit de gemeente Groningen, vier uit de provincie en vier uit Noord Drenthe lijken op voorhand bij elkaar ingedeeld.

Derby’s

Zondagvereniging Forward moest afgelopen seizoen door het hele noorden reizen: “Eerst had je leuke wedstrijden bij bijvoorbeeld LSC uit Sneek met die mooie tribune”, aldus Cris Feldman, de trainer van Forward. “Maar dat is wel een dik uur rijden. Ook Steenwijkerwold of Oldeholtpade waren leuke tegenstanders om heen te gaan. Maar dat waren ook aardige afstanden. Nu krijg je veel derby’s tegen clubs als Bedum, Winsum, Gorecht en Oranje Nassau. Ik ben er wel een voorstander van”.

Zondagclubs gaan het merken

Hans van der Ploeg is volgend seizoen weer trainer van zaterdagclub Oranje Nassau. Twee jaar geleden was hij nog trainer van Gorecht en waren er tripjes naar onder meer Zwolle. “Het is nu allemaal wel erg dichtbij”, lacht Van der Ploeg. “Er komen veel derby’s en dat wilde de KNVB graag en dat is in deze klasse zeker het geval. Het maakt mij niet zo veel uit, want als trainer wil je overal spelen. Als speler reisde ik indertijd ook het hele land door”.

“Vooral de zondagclubs gaan het merken”, vervolgt Van der Ploeg. “De principiële zaterdagclubs zoals Oranje Nassau hebben er niet zo veel last van. Die mogen alle wedstrijden op zaterdag spelen. Hoogstens komt er een ander aanvangstijdstip. Bijvoorbeeld om 18.00 uur in plaats van 15.00 uur. Ik ben het zelf niet gewend, maar Oranje Nassau is dit natuurlijk wel gewend, want de club speelde als eersteklasser al in een gemende competitie”.

Betere competitie

Naast Oranje Nassau is ook Gorecht uit Haren een principiële zaterdagclub, die niet op zondag hoeft te spelen: “Dat moet je respecteren”, zegt Feldman. “Het huidige zondagvoetbal neemt qua clubs steeds meer af. Straks moet je steeds 100 kilometer rijden voor een wedstrijd. Dan is dit een veel betere competitie”.

Diverse zondagclubs uit het oosten van het land willen alle thuiswedstrijden op zondag spelen en hebben de KNVB voor de rechter gesleept. “Veel mensen hebben moeite met veranderingen en een verandering kost tijd”, aldus Feldman. “Op de langere termijn is dit een betere oplossing”.

Leuke feestjes

De niet principiële zaterdagclubs moeten wel op de zondag bij de tegenstander komen opdagen. “We zullen daarom vooral uitwedstrijden op zaterdag spelen”, zegt Feldman. “De thuiswedstrijden blijven we op zondag spelen. We krijgen bij principiële zaterdagclubs die op bezoek komen wel een overlap met The Knickerbockers, die op Zernike op dezelfde velden speelt, maar daar komen we wel uit. Wedstrijden op zaterdag kunnen ook een mooie dynamiek geven en als we op zaterdagavond moeten spelen dan kan het leuke feestjes opleveren”.

Zo snel mogelijk weer eerste klasse

Oranje Nassau degradeerde dit seizoen voor het eerst in deze eeuw naar de tweede klasse. “Ik vind het niet leuk om in de tweede klasse te spelen, want een club als ON hoort in de eerste klasse”, zegt Van der Ploeg. “Promotie moet altijd het doel zijn en mijn wens is om met ON zo snel mogelijk weer naar de eerste klasse te gaan”.

Van der Ploeg wil zich niet uitroepen tot titelkandidaat nummer één. “Het is lastig in te schatten wat ons niveau is. Er zijn veel mutaties en er komen vijf jongens uit de jeugdopleiding bij. Dat zijn allemaal jonge gasten van 19. Dat is leuk voor ON, want dat is al jaren niet meer gelukt. Ik weet ook niet hoe de rest van de clubs er voor staat”.

De degradatie had nog andere gevolgen volgens Van der Ploeg: “Het is lastiger voor ON om spelers te krijgen omdat we nu tweedeklasser zijn. Die gaan liever naar clubs die hoger spelen, zoals Velocitas, dat echt in een flow zit. Ook clubs als PKC’83 en Be Quick 1887 staan er beter voor”.

Huid duur verkopen

De studenten van Forward worden geconfronteerd met zaterdagclubs, die over het algemeen wat hoger aangeschreven staan qua niveau dan de zondagclubs. Feldman is er niet bang voor: “We zullen ons moeten wapenen tegen de clubs uit het zaterdagvoetbal, maar we kunnen zelf ook goed voetballen. Misschien moeten we wel een stapje extra zetten. We zullen onze huid in ieder geval duur verkopen”.

Forward werd vorig jaar vierde in de tweede klasse en pakte een periodetitel, maar werd in de eerste ronde al uitgeschakeld: “We hebben dezelfde doelstelling als de voorgaande jaren”, aldus Feldman. “Lekker voetballen en er in blijven. Alles wat er bovenop komt is mooi meegenomen”. Over de kwaliteit maakt Feldman zich geen zorgen: “Bij ons is er altijd verloop in de spelersgroep, maar een groot deel van de selectie van vorig seizoen blijft”.

Indeling

Een voor de hand liggende indeling van de ‘Groninger’ gemengde tweede klasse is: GRC Groningen, Groen Geel, Forward, Oranje Nassau en SC Stadspark uit de stad. Gorecht uit Haren en verder Bedum, Winsum, Grijpskerk en Marum. Uit Noord Drenthe: Annen, GOMOS (Norg), Roden en Peize. De definitieve indeling wordt op 10 juli bekend gemaakt.