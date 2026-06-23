Poli ontruimd en afspraken afgezegd in UMCG vanwege rookontwikkeling, brandhaard gevonden en onder controle (update)

Foto: Britt Gnodde

De brandweer toog dinsdagmiddag met meerdere voertuigen naar het UMCG. Volgens een woordvoerder van de brandweer gebeurde dat, nadat er rookontwikkeling plaatsvond op meerdere verdiepingen in een gebouw vlakbij de Hoofdingang. De oorzaak van de rook is inmiddels gevonden en onder controle.

De brandweer schaalde meteen op en kwam met veel voertuigen naar het ziekenhuis, omdat een brand in het ziekenhuis een groot probleem zou zijn. De rook ontwikkelde zich in het gebouw direct aan de westzijde van de hoofdingang (verpleegtoren A), onder meer op verdiepingen waar ook patiënten aanwezig zijn.

Een woordvoerder van het UMCG laat weten dat de polikliniek KNO, die in het gebouw is gevestigd, volledig is ontruimd. Een aantal spoedpatiënten is overgebracht naar de afdeling Spoedeisende Hulp. Alle afspraken op de poli (met zo’n 75 patiënten) zijn de rest van de dinsdag afgezegd. Het ziekenhuis laat weten dat er geen patiënten in gevaar zijn geweest door het incident.

Foto’s: 112 Groningen

De brandweerlieden kwamen al snel een verdeeldoos op het spoor, waar de rook uit leek te komen. De haard van de rook werd uiteindelijk gevonden in een smeulende kabelgoot. Om de brandweer de ruimte te geven, werd de omgeving tijdelijk afgezet door de politie. Over de weg voor de hoofdingang, tussen de Petrus Campersingel en de Oostersingel, mocht geen autoverkeer passeren.

Na een klein uur liet Veiligheidsregio Groningen weten dat de brand onder controle was en ventilatie van de rokerige ruimtes kon beginnen. Het UMCG laat weten dat nog niet bekend is of de afdeling komende woensdag weer open kan.