Veel belangstelling voor gloednieuwe intercity op Hoofdstation (foto’s)

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De mogelijkheid om zaterdag het nieuwe intercitymaterieel (ICNG) op het Hoofdstation te bekijken heeft veel belangstelling getrokken. Tussen 12.00 en 14.00 uur stroomde het perron vol met nieuwsgierige inwoners en treinliefhebbers. De nieuwe trein gaat op termijn de iconische Koploper vervangen.

“We zijn echt verrast door het grote aantal mensen dat vanmiddag op het presentatiemoment is afgekomen”, vertelt NS-woordvoerder Sarah van Amerongen. “Onder de aanwezigen waren ook veel kinderen die het overduidelijk ontzettend leuk vonden om in de trein te kijken en op plekken te komen die normaal afgesloten blijven, zoals de cabine waar de machinist de trein bestuurt.” Waarom er zoveel belangstelling is? Van Amerongen: “Ik denk dat treinen gewoon heel cool zijn. Je hebt het over nieuw materieel dat de komende jaren steeds vaker op het Hoofdstation in Groningen te zien zal zijn. Het is leuk om dan eens, in alle rust, in zo’n trein te mogen kijken.”

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De nieuwe ICNG op het Hoofdstation. Foto: Mike Weening – Weening Fotografie Foto: Rick ten Cate – tencatefotografie.nl

Conducteursexamen

Voor kinderen waren er speciale activiteiten georganiseerd, zoals het behalen van een ‘conducteursexamen’. Ze mochten zelf aan de slag met de omroepinstallatie en het controleren van treinkaartjes. “Of deze middag niet langer had moeten duren?”, herhaalt de woordvoerder de vraag. “Op zich wel, maar logistiek is het een grote uitdaging. Op het Hoofdstation houden we met zo’n presentatie een spoor bezet. Als deze trein hier de hele middag staat, betekent dat dit perron niet door andere treinen gebruikt kan worden. Dat is onhandig voor de reguliere dienstregeling. Want die hebben we uiteraard ook gewoon uit te voeren.”

OOG-verslaggever Paul Blom was zaterdagmiddag aanwezig en mocht al vroeg instappen. “Het is een hele mooie trein”, vertelt Blom. “We zijn vanochtend met een bus vanaf het Hoofdstation naar opstelterrein De Vork gebracht, waar we als media de trein in konden. Daarna zijn we met de trein naar het Hoofdstation gereden. Wat je merkt, is dat het materieel heel soepel rijdt. Ook trekt de trein snel op. Deze trein is ontworpen om snelheden tot 200 kilometer per uur te halen en is daarvoor uitgerust met moderne draaistellen. Overigens zal die topsnelheid niet overal gehaald worden; je blijft afhankelijk van de inrichting van het baanvak.”

Vanaf morgen in de dienstregeling

Volgens Van Amerongen kunnen reizigers vanaf dit weekend officieel kennismaken met de nieuwe trein. “Vanaf morgen rijdt de trein in de reguliere dienstregeling. In eerste instantie rijdt de ICNG van Groningen naar Schiphol. Vanaf december, wanneer de nieuwe jaardienstregeling wordt ingevoerd, gaat de trein ook rijden naar Rotterdam, waarbij er via de HSL (Hogesnelheidslijn) wordt gereden.”

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De ICNG (l) vervangt op termijn de Koploper (m) en de VIRM (r). Foto: Rick ten Cate – tencatefotografie.nl De VIRM beschikt niet over een gelijkvloerse instap. Foto: Rick ten Cate – tencatefotografie.nl

Afscheid van de Koploper

De komst van de nieuwe trein betekent dat er tegelijkertijd langzaam maar zeker afscheid wordt genomen van de iconische Koploper, die veertig jaar lang de intercityverbinding verzorgde tussen de Randstad en het Noorden. “Dit materieel is niet meer van deze tijd”, legt Van Amerongen uit. “Het beschikt bijvoorbeeld niet over een gelijkvloerse instap. Dat is vervelend als je slecht ter been bent of afhankelijk bent van een rolstoel. De nieuwe ICNG heeft wel die gelijkvloerse instap en is daarmee dus veel inclusiever. Overigens zijn we als NS ook verplicht om met gelijkvloers materieel te rijden.” Naast de Koploper zijn er nog een aantal treintypes die niet over een gelijkvloerse instap beschikken. Ook deze treinen worden de komende jaren vervangen door nieuwe types.

Ooit beschikte de NS over zo’n 140 Koploper-treinstellen. Een behoorlijk deel daarvan, met name de oudste serie, is inmiddels gesloopt. De komende jaren zullen de nog rijdende Koplopers langzaam aan de kant worden gezet.

Aanvankelijk meldde de woordvoerder dat de treinen die nog rijden op termijn naar defensie gaan, waar ze een tweede leven krijgen. Maar dit blijkt niet juist te zijn. “Dit hebben we niet goed gecommuniceerd. De treinen die naar Defensie gaan, zijn de ICR-rijtuigen. De Koplopers zullen uiteindelijk op de schroothoop belanden, waar 99 procent van de materialen uiteindelijk hergebruikt zal worden.”

De reportage die OOG gemaakt heeft, wordt maandag aan dit artikel gekoppeld.