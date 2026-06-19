Tijdelijke Gerrit Krolbrug definitief van de baan: ‘Politiek spelletje gespeeld’

Foto Andor Heij: Gerrit Krolbrug, hellingbanen

Er komt definitief geen tijdelijke Gerrit Krolbrug. Dat zegt Guus Vries, voorzitter van de Vereniging Bedrijven Noord-Oost (VBNO).

“Dat kan ik tenminste opmaken uit een brief die we zojuist ontvangen hebben van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, die is ondertekend door minister Vincent Karremans zelf”, aldus Vries.

De Gerrit Krolbrug werd in 2021 aangevaren. Sinds die tijd kunnen alleen fietsers en voetgangers over de brug. Maar deze tijdelijke hellingbaan en oude loopbrug moeten verdwijnen voor de aanleg van een nieuwe brug. Eind dit jaar of begin volgend jaar start de bouw en die moet tegen 2030 klaar zijn.

Tot die tijd moeten fietsers en voetgangers dus een flink stuk omrijden of omlopen via de Noordzeebrug of de Oostersluis.

“In de brief staat dat de gemeente de eisen voor de nieuwe brug zo hoog heeft gesteld dat de kosten daarom ook erg hoog zijn”, zegt Vries. “Daarom wil het rijk niet meebetalen aan een tijdelijke brug. Ik vind dit maar een politiek spelletje”.

Tijdelijke brug

De VBNO kwam ook met een plan om naast de busbaan een tijdelijke brug aan te leggen. “Wij hadden een goedkoper plan voor een tijdelijke brug, maar dat plan hebben we nog niet in detail kunnen doorrekenen, omdat zoiets erg duur is”, aldus Vries. “We hadden om een bijdrage van de overheid gevraagd, maar die hebben we niet gekregen.”

Tandenknarsen

“We waren er al bang voor, maar met deze brief is het waarheid geworden”, vervolgt Vries. “We moeten straks tandenknarsend toezien hoe mensen drie of vier jaar flink moeten omrijden. Dat is niet alleen slecht nieuws voor bewoners en omwonenden, maar ook voor de scholen en ondernemers. De ondernemers hebben nu al te maken met flink wat omzetverlies”.

Vries baalt niet alleen van het rijk, maar ook van de gemeente: “Rijkswaterstaat en de gemeente hebben nooit echt de bereidheid gehad om vol voor een tijdelijke brug te gaan. Ze hebben echt een spelletje gespeeld”.