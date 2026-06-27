Problemen Van Iddekingebrug opgelost: brug wilde door hitte niet meer sluiten

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De problemen met de Van Iddekingebrug zijn opgelost. Door de warmte wilde de brug niet sluiten, waardoor fietsers en automobilisten noodgedwongen een tijdlang om moesten rijden.

De problemen begonnen rond 14.00 uur. “Het brugdek steekt dertig tot veertig centimeter boven de weg uit”, vertelt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl. “Door de warmte is het brugdek uit gaan zetten, waardoor het nu niet meer wil sluiten. De brugwachter probeert de situatie onder controle te krijgen om door middel van een tuinslang het brugdek met water te koelen.”

Gevolgen voor busreizigers

Vervoersbedrijf Qbuzz laat weten dat vanwege de situatie de lijnbussen niet op de haltes Jan Luykenstraat, H.R. Holststraat en Julianaplein stoppen. Er kan gebruik worden gemaakt van de haltes bij het Hoofdstation of het Overwinningsplein.

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Foto: Rick ten Cate – tencatefotografie.nl Foto: Rick ten Cate – tencatefotografie.nl

Omleiding

Ten Cate: “Niet iedereen reageert even blij en vriendelijk als ze zien dat ze de brug niet kunnen passeren. Gelukkig zijn er ook aardige mensen: zojuist gaf iemand de brugwachter, die druk aan het werk is, een flesje water.” Fietsers kunnen omrijden via de Muntinghbrug. Automobilisten kunnen gebruikmaken van de Van Ketwich Verschuurbrug.

Rond 14.45 uur lukte het om het brugdek te laten zakken. Daarmee zijn de beperkingen voorbij. “De brugwachter is nog wel bezig om het brugdek te koelen.”