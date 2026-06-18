UWV: arbeidsmarkt koelt af, maar blijft krap

Foto: Gerrit de Haan

Het aantal WW-uitkeringen in de provincie Groningen is in mei afgenomen, vooral als gevolg van seizoenswerk. Het aantal vacatures daalt al een paar jaar enigszins. De arbeidsmarkt koelt hierdoor langzaam af. Dat meldt het UWV.

Toch is de arbeidsmarkt in Groningen in het eerste kwartaal van dit jaar nog altijd krap. Veel werkgevers hebben moeite om geschikt personeel te vinden. Vooral in technische beroepen en beroepen in zorg en welzijn zijn de tekorten groot. Voorbeelden hiervan zijn elektrotechnisch ingenieurs, machinemonteurs en loodgieters, gespecialiseerd verpleegkundigen, fysiotherapeuten en verzorgenden. De arbeidsmarkt is ook zeer krap voor leerkrachten in het basisonderwijs, ambtenaren en juristen.

Eind mei ontvingen ruim 5.900 inwoners van de provincie Groningen een WW-uitkering. Dat is 1,7 procent van de Groningse beroepsbevolking. In mei nam het aantal WW-uitkeringen in Groningen af met 4,1 procent. De grootste afname kwam vanuit de uitzendbureaus. Vooral bouwvakkers ontvingen minder uitkeringen. Ook vanuit de horeca en cultuursector nam het aantal uitkeringen af, omdat er dan meer activiteiten zijn.