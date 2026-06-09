Utrecht eerste opponent voor FC Groningen in nieuwe seizoen

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FC Groningen begint het nieuwe Eredivisieseizoen met een thuiswedstrijd tegen FC Utrecht. Het duel wordt gespeeld op zondag 9 augustus. Dat heeft de KNVB dinsdag bekendgemaakt.

Promovendus SC Cambuur trapt het nieuwe seizoen op vrijdag 7 augustus af met een thuiswedstrijd tegen Excelsior. Op zaterdag komt onder anderen regerend landskampioen PSV in actie tegen Fortuna Sittard. Zondag staat naast FC Groningen ook direct de eerste derby van de competitie op het programma: op Het Kasteel in Rotterdam speelt Sparta tegen Feyenoord. Ajax speelt die middag tegen PEC Zwolle en de eerste competitieronde wordt in Friesland afgesloten, waar SC Heerenveen in eigen huis FC Twente ontvangt.

Conceptprogramma

Op dit moment zijn alleen de affiches van de allereerste speelronde naar buiten gebracht. Woensdag publiceert de KNVB het volledige conceptprogramma van het nieuwe seizoen. Dit betekent dat de data en tijden nog niet definitief vastliggen; clubs en gemeenten hebben de komende dagen nog de tijd om eventuele wijzigingsverzoeken in te dienen. Op maandag 15 juni wordt het definitieve speelschema voor het hele seizoen gepresenteerd.