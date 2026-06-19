Unit op bedrijventerrein Hoendiep twee maanden op slot: ‘Aanwijzingen voor drugs, fraude, prostitutie en uitingen verboden motorclub’

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Een bedrijfsunit aan de Neutronstraat op bedrijventerrein Hoendiep is vrijdag per direct voor twee maanden gesloten, op last van burgemeester Kamminga. Een dag eerder werd een grootschalige controle gedaan in het pand, waarbij aanwijzingen voor drugsgebruik, illegale prostitutie, identiteitsfraude en mogelijke uitingen van een in Nederland verboden motorclub werden gevonden.

Het onderzoek naar de unit en de inhoud is nog in volle gang. Het Regionaal Interventieteam Groninger gemeenten ging het pand donderdag binnen, met ondersteuning van de politie en douane, na meerdere meldingen over het pand, onder andere via Meld Misdaad Anoniem.

Volgens de gemeente zijn daarbij verschillende signalen van ondermijnende criminaliteit gevonden: een stapel rijbewijzen en identiteitsbewijzen , uitingen aangetroffen die afkomstig lijken van motorclub Bandidos, attributen die duiden op drugsgebruik en aanwijzingen voor illegale prostitutie. Een deel van de unit was ingericht als café, terwijl een ander deel was ingericht als slaapvertrek.