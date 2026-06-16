UMCG presenteert plannen voor transplantatie-expertcentrum: “Duitse donororganen voor reparatie naar Groningen”

Foto: Marco Hammenga

Het UMCG Transplantatiecentrum wil een nieuw expertcentrum oprichten waar donororganen beoordeeld, verbeterd en waar mogelijk gerepareerd kunnen worden. Met dit zogeheten ‘Organ Assessment & Repair Center’ (Organ ARC) wil het ziekenhuis zich internationaal positioneren als dé hub voor orgaantransplantatie.

In het nieuwe centrum, dat een prominente plek moet krijgen op de Healthy Ageing Campus van het UMCG, komen onderzoek, technologie en klinische zorg samen. “Dit gaat bijdragen aan meer beschikbare donororganen en betere resultaten voor patiënten”, vertelt Vincent de Meijer, levertransplantatiechirurg en voorzitter van het UMCG Transplantatiecentrum. Volgens het ziekenhuis heeft de komst van het centrum een grote impact op de innovatie, bedrijvigheid en verdere ontwikkeling van de transplantatiegeneeskunde in de noordelijke provincies.

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De plannen worden gepresenteerd. Foto: Marco Hammenga Voor de presentatie was veel belangstelling. Foto: Marco Hammenga

Kennis en faciliteiten samen brengen

“We beschikken al over uitgebreide kennis op het gebied van orgaanfalen, transplantatiegeneeskunde en machineperfusie”, vervolgt De Meijer. “Dat is de in het UMCG ontwikkelde techniek waarbij donororganen buiten het lichaam worden behandeld en beoordeeld voordat zij worden getransplanteerd. Door al deze kennis en faciliteiten te bundelen en onder één noemer samen te brengen, ontstaat er een uniek onderzoekscentrum voor orgaanperfusie en transplantatie-innovaties.”

De Meijer blikt vooruit: “Donororganen worden er straks niet alleen beoordeeld op geschiktheid voor transplantatie, maar kunnen er wellicht ook behandeld en verbeterd worden voordat die naar patiënten in andere ziekenhuizen of het buitenland gaan. In de toekomst kunnen donororganen vanuit bijvoorbeeld Duitsland naar Groningen worden gebracht voor behandeling en vervolgens weer terugkeren naar het transplantatiecentrum van herkomst.”

Donororganen zijn schaars

De noodzaak voor deze innovaties is groot. Donororganen zijn nog altijd schaars, terwijl de gemiddelde leeftijd van zowel donoren als ontvangers stijgt. “Daardoor neemt de complexiteit van transplantaties toe”, legt De Meijer uit. “Nieuwe technologie moet helpen om meer donororganen geschikt te maken. Organen die vroeger werden afgekeurd, kunnen dankzij machineperfusie soms alsnog worden gebruikt.”

De realisatie van een fysiek centrum zal nog enige tijd vergen. Maar de ambitie is duidelijk: Groningen moet uitgroeien tot een internationaal toonaangevend centrum waar de transplantatiezorg van de toekomst wordt ontwikkeld. De toekomstvisie werd dinsdag aan het einde van de middag gepresenteerd aan vertegenwoordigers van onder andere het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Nederlandse Transplantatie Stichting.

De reportage over dit onderwerp wordt woensdag aan dit artikel gekoppeld.