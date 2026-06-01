UMCG neemt eerste nieuwe operatiecentrum in gebruik

Het UMCG heeft maandag het eerste nieuwe operatiecentrum in gebruik genomen. De eerste patiënten zijn al ontvangen.

In 2022 is de bouw begonnen op de begane grond van het ziekenhuis. Er wordt nog gewerkt aan twee operatieruimtes op twee andere verdiepingen.

Het nieuwe operatiecentrum beschikt over moderne en toekomstbestendige faciliteiten, waaronder grotere operatiekamers, talloze digitale toepassingen in de operatiekamers, opdekruimtes waar de operatieassistenten het instrumentarium kunnen opdekken en meer privacy voor patiënten in het ontvangst- en uitslaapgebied.