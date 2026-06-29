UMCG laat patiënten met afasie oefenen in virtuele supermarkt of restaurant

Foto via UMCG

Mensen met afasie kunnen in het UMCG voortaan met een VR-bril oefenen met gesprekken in herkenbare situaties uit het dagelijks leven. De nieuwe applicatie van het project ‘Meedoen met Afasie in de Praktijk’ moet helpen om beter te communiceren en meer zelfvertrouwen te krijgen.

Afasie is een taalstoornis die ontstaat door niet-aangeboren hersenletsel, bijvoorbeeld na een beroerte. Mensen weten vaak wat ze willen zeggen, maar kunnen de juiste woorden niet vinden of begrijpen anderen minder goed.

Met de VR-bril kunnen gebruikers oefenen in vier situaties: in de supermarkt, apotheek, een restaurant en tijdens een verjaardagsvisite. Van elk scenario is een makkelijke en een moeilijke versie gemaakt. De oefeningen zijn opgenomen in 180-graden-video’s, zodat de situaties levensecht aanvoelen.

“Mensen weten vaak precies wat ze willen zeggen, maar kunnen de woorden moeilijk vinden. Of ze begrijpen anderen niet meer”, vertelt Rimke Groenewold, projectleider van Meedoen met Afasie in de Praktijk, op de website van het UMCG. “Dat heeft grote gevolgen voor het dagelijks leven en de sociale contacten. Mensen met afasie weten juist als geen ander waar ze in het dagelijks leven tegenaan lopen. Daarom ontstond het idee om virtual reality in te zetten. Met dit project focussen we op wat iemand juist nog wel kan. Je taal is deels beschadigd, maar je communicatie hoeft niet weg te zijn.”