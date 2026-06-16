UMCG-baas Ate van der Zee stopt over een klein jaar als bestuursvoorzitter

Ate van der Zee - Foto via het UMCG

Over een klein jaar stopt Ate van der Zee met zijn werk als bestuursvoorzitter bij het Universitair Medisch Centrum Groningen.

Dat maakte het ziekenhuis dinsdagmiddag bekend. Van der Zee gaat op 15 april 2027 met pensioen.

Gynaecoloog en oncoloog Van der Zee werkt al sinds 1995 in het UMCG, waar hij in 2000 werd benoemd tot hoogleraar. In 2013 werd Van der Zee bestuurslid bij het ziekenhuis en sinds 2019 bekleedt hij de functie van berstuursvoorzitter.

Volgens Geert ten Dam, voorzitter van de raad van toezicht, is Van der Zee eigenlijk niet weg te denken uit het UMCG: “Ate van der Zee en het UMCG zijn al decennialang nauw met elkaar verbonden. Daarom willen we eigenlijk nog niet aan zijn afscheid denken. Gelukkig is 15 april nog ver weg. Wel creëren we zo voldoende tijd om de samenstelling van de RvB ook bij zijn vertrek op volle sterkte te hebben.”