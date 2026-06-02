Uitgaanders zien sfeer in Groningse nacht verharden: Agressie en drugsgebruik lijken steeds meer de norm | OOG Panel

Incident op de Grote Markt waarbij een beveiliger werd geslagen. (Foto: 112 Groningen)

Uitgescholden worden voor kankerhoer, iemand een mes zien trekken en heel veel korte lontjes. Het zijn geen uitzonderlijke verhalen, maar de realiteit in de Groningse nacht. Uit onderzoek van het OOG Panel blijkt dat een aanzienlijk deel van de bezoekers vindt dat de agressie in de afgelopen twee jaar is toegenomen. Vooral vrouwen voelen zich vaker onveilig tijdens het uitgaan, terwijl de acceptatie van drugsgebruik onder een grote groep jongeren opvallend hoog ligt.

Dit blijkt uit onderzoek van het OOG Panel onder ruim 1600 respondenten. Voor dit artikel is specifiek gekeken naar de ervaringen van actieve uitgaanders. Deze groep bestaat uit 454 jongeren (18 tot 34 jaar) en 560 respondenten van 35 jaar en ouder.

“Je bent toch altijd op je hoede voor mannen die iets te veel op hebben,” geeft een vrouwelijke respondent aan. Die opmerking sluit aan bij een breder beeld uit het OOG Panel, waaruit een groot verschil in veiligheidsbeleving tussen mannen en vrouwen blijkt. Van de vrouwelijke respondenten voelt 76 procent zich tijdens het uitgaan weleens onveilig. Slechts één op de vijf vrouwen geeft aan zich nooit onveilig te voelen tijdens het stappen in Groningen. Voor een kwart van de vrouwen is het echter een structureler probleem; zij voelen zich regelmatig tot vaak onveilig.

“Ik heb ongeveer twee jaar geleden meegemaakt dat een jongen verkeerde bedoelingen had. Hij wist wat hij deed en probeerde seks met mij te hebben. Hier is natuurlijk aangifte van gedaan, maar dat heeft helaas nooit tot iets geleid. Er zijn ook vaker mannen geweest die uiteindelijk seks wilden. Sommigen werden boos omdat ik niet meeging en er was zelfs een jongen die mij drugs wilde geven en per se met mij mee wilde in de taxi naar huis.”

Bij de mannen ligt dit beeld anders. Daar zegt een veel grotere groep (42 procent) zich nooit onveilig te voelen in de stad. Van de mannelijke respondenten geeft 40 procent aan zich soms onveilig te voelen en ervaart ruim 16 procent dit regelmatig tot vaak.

Driekwart vrouwen maakt grensoverschrijdend gedrag mee

Als we kijken naar wat uitgaande panelleden de afgelopen twee jaar zelf hebben meegemaakt, wordt meteen duidelijk waar dat onveiligheidsgevoel vandaan komt. Voor vrouwen is seksueel grensoverschrijdend gedrag (zoals nafluiten, ongewenst aanraken of zelfs aanranding) de meest voorkomende negatieve ervaring; maar liefst 52 procent van de vrouwelijke uitgaanders heeft hiermee te maken gehad. Daarnaast heeft bijna de helft (48 procent) ervaring met verbaal agressief gedrag.

De open antwoorden schetsen een indringend beeld van wat er tijdens het uitgaan gebeurt: ongewenst aanraken en uitschelden lijken bijna standaard te zijn. “Ik maak dit zowat elke keer mee wanneer ik uitga,” schrijft een jonge vrouw (18-34 jaar). “Het moment dat ik alleen ben, word ik nagefloten. Als ik niet reageer, word ik vaak uitgescholden, soms achtervolgd en een enkele keer aangeraakt.” Een andere respondent vertelt hoe ze zonder aanleiding voor ‘kankerhoer’ werd uitgescholden, terwijl ze gewoon in gesprek was met een vriendin. Ook bij vrouwen boven de 35 is de conclusie eenduidig: intimidatie door schreeuwen, naroepen en nare opmerkingen is aan de orde van de dag.

Mannen hebben vaker te maken met agressie en fysiek geweld. Meer dan de helft van de ondervraagde mannen (54 procent) heeft tijdens het uitgaan te maken gehad met verbaal geweld. Fysiek geweld (zoals duwen, slaan of trappen) is met bijna 30 procent eveneens een groot probleem, en bijna 10 procent heeft zelfs ernstig agressief gedrag meegemaakt, zoals bedreiging met een wapen.

Uit de open antwoorden blijkt dat mannen regelmatig getuige zijn van escalaties op straat. “Heb in totaal denk ik wel 15-20 gevechten gezien,” aldus een jonge mannelijke respondent. Daarnaast wordt in de open antwoorden vaker gesproken over “veel agressie en machogedrag” en wordt de binnenstad door een respondent omschreven als een “speeltuin voor groepen dronken studenten”.

Die grimmige sfeer wordt herkend door een panellid dat zelf in de nachthoreca werkt: “Je kan het zo gek niet bedenken of mensen halen het uit op een normale dinsdagavond. Intimidatie en agressie lijken steeds meer de norm dan uitzondering te zijn. Diefstal, drogering, mishandeling, openlijk harddrugsgebruik, aanranding: het zijn allemaal zaken die wekelijks voorkomen.” De zorgen over die verharding worden gedeeld door een 35-plusser, die zich een specifiek incident op de Grote Markt herinnert: “Een jochie van 17/18 trok een mes. Het was geen groot mes, maar de agressie die hij in zich had baart echt zorgen.”

Zowel jongere als oudere deelnemers hebben het gevoel dat de agressie in het uitgaansleven is toegenomen. Van de actieve uitgaanders boven de 35 jaar vindt 54 procent dat de agressie in de afgelopen twee jaar is gegroeid; onder de groep van 18 tot 34 jaar deelt bijna de helft (49 procent) die mening.

” Iedereen is ineens sneller op de tenen getrapt en kiest voor vechten in plaats van uitpraten,” geeft een jongere respondent aan. “En als er ruzie is, bemoeit iedereen zich ermee, ook al hebben ze er niets mee te maken, waardoor het snel kan escaleren.” Naast hun eigen ervaringen geven beide groepen aan dat zij ook vaker over incidenten zien en lezen in de media.

Daarnaast is er een groep die geen grote verandering ziet. Bij de 35-plussers vindt 23 procent dat het geweld gelijk is gebleven, tegenover 28 procent bij de jongere groep. Zij zijn van mening dat incidenten “van alle tijden” zijn in een uitgaansstad. Wel plaatsen enkelen een kanttekening: hoewel het aantal incidenten volgens hen niet is gegroeid, merken zij op dat de ernst van het geweld wel lijkt te zijn toegenomen.

Een opvallend punt in het onderzoek is de vergelijking met vroeger. Veel respondenten wijzen de coronaperiode aan als kantelpunt. Waar men vroeger “vrienden werd met onbekenden”, lijkt de sfeer nu omgeslagen naar een klimaat van snelle ruzies en bemoeizucht.

Generatiekloof rondom acceptatie harddrugs

De verandering in het uitgaansgedrag hangt volgens een deel van de respondenten samen met het gebruik van verdovende middelen. De resultaten van het OOG Panel leggen hierin een diepe generatiekloof bloot. Gevraagd naar de acceptatie van harddrugs (zoals cocaïne of xtc) binnen de eigen vrienden- en kennissenkring, reageren jongeren en ouderen totaal verschillend.

Onder de jonge uitgaanders (18 tot 34 jaar) blijkt harddrugsgebruik inmiddels grotendeels genormaliseerd. Maar liefst 65 procent van hen geeft aan dat dit binnen hun vriendenkring ‘heel geaccepteerd’ tot ‘redelijk geaccepteerd’ is. Slechts 10 procent van de jongeren vindt het ‘helemaal niet geaccepteerd’. “Het is haast normaler als je het wel doet dan niet,” schrijft een jonger panellid. Een ander vult aan: “Ik ken bijna niemand die nog nooit iets heeft geprobeerd.”

In de open antwoorden geven jongeren ook een financiële reden voor de populariteit van drugs binnen hun groep. “Drankjes in de stad zijn steeds onbetaalbaarder, waardoor mensen zoeken naar een alternatief,” legt een respondent uit. “Drugs is gewoon veel goedkoper en maakt een avond uitgaan betaalbaar.”

Kijken we naar de actieve uitgaanders van 35 jaar en ouder, dan is het beeld precies omgedraaid. Binnen hun vriendenkring is harddrugs nog altijd een groot taboe: bijna driekwart van de oudere respondenten geeft aan dat het gebruik daar absoluut niet wordt geaccepteerd.

Om het nachtleven weer veiliger te maken, worden er momenteel al verschillende stappen ondernomen, zoals het actieplan ‘Veilig Uitgaan’ van de gemeente Groningen. In een eerder geschreven artikel keken we al uitgebreid naar hoe het uitgaanspubliek tegen deze plannen en maatregelen aankijkt.

Verantwoording

Dit artikel maakt deel uit van een groter onderzoek van het OOG Panel naar het uitgaansleven in Groningen. De vragenlijst stond open van 12 december 2025 tot en met 27 januari 2026. In totaal hebben ruim 1600 respondenten aan het onderzoek deelgenomen.

Voor dit artikel is specifiek gekeken naar de resultaten van de actieve uitgaanders binnen het panel. Deze groep bestaat in totaal uit 1014 respondenten, onderverdeeld in 454 jongeren (18 tot 34 jaar) en 560 respondenten van 35 jaar en ouder. Binnen de jonge doelgroep zijn 248 respondenten tussen de 18 en 24 jaar oud, en 206 respondenten tussen de 25 en 34 jaar oud. De verhouding binnen deze groep is 55 procent man en 43 procent vrouw. De groep van 35 jaar en ouder bestaat uit 357 mannen (64 procent) en 191 vrouwen (34 procent). De overige respondenten identificeerden zich als X/anders of gaven aan dit liever niet te zeggen.

De actieve uitgaanders in beide leeftijdscategorieën geven aan dat hun uitgaansfrequentie varieert van minder dan één keer per maand tot meerdere keren per week in het uitgaansgebied van Groningen. De vragenlijst werd verspreid via de website en de app van OOG, via de sociale mediakanalen van de omroep en onder de vaste leden van het OOG Panel.